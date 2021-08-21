罷免州長選舉 金山已逾7萬人投票

舊金山選務處的中文版選民指南。（記者李晗 / 攝影）

加州 罷免州長紐森（Gavin Newsom）的選舉，即將在9月14日舉行。雖然還剩三周時間，但是許多選民已經提前參加投票 。

在舊金山 ，選務處已經收到了7萬張選票。截至8月20日周五，選務處最新的數字顯示，全市共計有51萬的註冊選民，其中已經投票的人數數量是7萬192人。其中有6萬9856張票已經通過審核處理，剩餘有大約300多張的「問題選票」則還在審核或者是可能被視為無效。

之所以可以提前投票，一方面是現在許多選民都採用郵寄選票（vote-by-mail）的方式，即在選舉前一個月就已經通過郵寄收到選票。在完成投票之後，可以直接投進信箱郵寄回選務處。另一方面是市政廳的投票中心已經開門，選民可以直接前往投遞選票。

選務處處長艾茲（John Arntz）表示，對於這次罷免選舉，選務處將會一如既往、像對待每一次選舉一樣，齊心協力快速完成工作。他說，當郵寄選票寄回選務處時，他們會盡力在當天之內就確認選民簽字，方便快速確認選票是否有效。

「這種做法允許選務處在收到選票後的24小時內，將每張選票的審核狀態上傳到網站客戶端上。在選票處理中保持這樣的時間表，可以讓選民在將選票信封交還給選務處後不久，就可以查看他們的選票狀態。」艾茲表示。

當然，選票被處理之後，尚不能夠累計出結果。現階段的選票處理，指的是掃描選票信封、將選票信封上的簽名與選民登記記錄中的簽名圖像進行比對、打開選票信封、取出選票、掃描選票，準備在選舉當晚累計出結果。也就是雖然選票已經被點算，但是不得累計結果，直到選舉夜才會累計。

希望了解自己的選票狀態的舊金山選民，可以通過網站（sfelections.org/voterportal）上的教程來查看，也可以在州府的網站（wheresmyballot.sos.ca.gov）上註冊，來跟蹤選票的狀態。

如果有公眾想要觀看選票處理的過程，可以登錄網站（sfelections.org/observe）來查看時間表。詳情可以致電(415) 554-4375或者電郵至：[email protected]詢問。