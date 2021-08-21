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震懾嫌犯 屋崙華埠將加裝30攝像頭

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠希望安裝一批新的攝像頭。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠希望安裝一批新的攝像頭。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠商會執行主任陳巧倫20日表示，預計華埠將新安裝或更換共38個攝像頭，包括30個新裝，8個更換舊設備，以覆蓋華埠重要路口，也希望震懾罪犯。若罪案發生，能盡快調取影像資料，幫助警方逮捕嫌犯。

華埠商會此前表示，市長薛麗比此前籌集的10萬元資金，加上熱心企業捐贈的一些攝像頭器材折算金額和網上眾籌資金，商會基金會已籌集到12萬5000元用來安裝攝像頭。

陳巧倫說，預計華埠將安裝38個新攝像頭，其中30個為新安裝。另外，華埠有16個攝像頭，安裝時間近10年，其中8個已經不能使用，這8個也將更換新的。安裝新的一批後，華埠攝像頭總數量將達到46個。

陳巧倫表示，目前，已經和承包商敲定了20個新攝像頭的安裝事宜。希望最快8月底開始安裝。考慮到安裝攝像頭需要經過商戶業主同意，所以呼籲有需要的業主盡快和華埠商會聯繫。無論是更換目前設備，還是安裝新的，都有資格申請安裝。商會電話: (510) 893-8979，Email: [email protected]

陳巧倫表示，希望安裝攝像頭後，能建立一個清單，掌握攝像頭的具體位置。此外攝像頭的影像資料，不僅商戶能掌握，華埠商會也能提取。一旦華埠有罪案發生，附近路口有攝像頭的，商會可以迅速調取錄像，將車牌和嫌犯資料提交給警方，幫忙追捕。商會還將在攝像頭安裝的地方設置標誌，以提醒震懾不法分子。

華埠 屋崙

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