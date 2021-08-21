警方重兵駐守 屋崙華埠仍有搶劫

屋崙已安排數輛警車在華埠巡邏駐守，但華埠還有搶劫發生。（記者劉先進／攝影）

儘管有四到六輛警車巡邏、重兵把守，但屋崙華埠 近期治安狀況還是出現起伏。19日和20日下午，華埠有兩起試圖搶劫，被藍天使義工或商戶及時阻止。屋崙警局還表示，18日下午，10街夾Franklin一間服裝店，被劫匪搶走30多件衣服。東主則表示，劫匪搶走的服裝價值1000元。

華埠前段時間連續發生搶劫，7日的搶劫中，兩個劫匪頭戴滑雪面罩，將頭部遮得嚴嚴實實，步行跟蹤四個亞裔，實施搶劫。其中一個華人大力掙扎，另一個素不相識的華人青年小李也見義勇為，試圖幫受害者奪回被搶手提包，被劫匪開槍打中。小李腋下和大腿中槍，好在傷勢並無大礙，目前已出院回家養傷。

警方已經安排至少六個巡警在華埠每天12個小時巡邏。記者走訪發現，警局的巡邏車停在華埠多個重要路口。還有數個巡警，全副武裝，在華埠步行巡邏。

屋崙華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉表示，儘管警方重兵把守，不法之徒還是膽大妄為。19日下午，有一輛紅色車輛在華埠兜兜轉轉，形跡可疑，車上有兩男一女。在10街夾Webster街附近，警方停靠了一輛指揮車，閃著信號燈。沒想到劫匪就在警車附近停了車，兩個非裔男子下車，戴著頭罩，看起來像銀行的劫匪。兩人跟蹤三個拿著皮包的女子進入附近一家商店，試圖搶劫。

義工Randy衝上前去及時阻止。兩人沒有得手，上車悻悻離去。「這兩個人臨走時眼神非常恐怖，像要殺人一樣。意思可能是，你記住了，我認得你。」義工們拍攝了事發車輛的照片，但因為事發倉促，照片並不是很清楚。警方則告訴義工，車牌是假冒的。

鄺偉表示，20日下午，華埠7街一家超市，也發生企圖搶劫事件。兩人從車牌位尾數為374的BMW車上下來，衝到超市來，一看就是來者不善，意圖打劫，東主飛速奔跑過去，將其阻止。兩人很快上車逃之夭夭。

此前，屋崙華埠商會主席陳錫澎呼籲，鑑於屋崙的治安惡化，希望州長紐森 宣布屋崙緊急狀態，並安排加州公路巡警執勤。市長薛麗比也有類似請求。紐森已答應安排巡警，但表示不會宣布緊急狀態。

屋崙市議會主席勵琪( Nikki Fortunato Bas )辦公室社區關係經理Tiffany Kang表示，巡警已經在屋崙國際大道（International Blvd）巡邏，因為大道靠近州際公路，很接近巡警的管轄範圍。但工作性質決定，巡警不太可能進入華埠街頭巡邏。