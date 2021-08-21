迎慶中元節 金山華埠周末活動多

大士王出巡，今年改為在勝利堂門口供奉。（讀者提供）

農曆7月15日的中元節，就是8月22日本周日。周末期間在舊金山華埠 也有許多的法會與祈福活動，歡迎民眾來參加。

周六與周日一連兩天的活動，會在華埠勝利堂（Victory Hall，829 Stockton街）舉行。本次的中元節活動也是華埠第二次舉行，由中華總會館、妙蓮仙館（Lotus Taoism Institute）、柔功門聯合主辦。

妙蓮仙館的高嗣正道長表示，今年沒有遊行 ，主要是室內的活動，所以活動中不會有點香。去年的「大士王」的出巡，則改為在勝利堂的門口供奉，路過的民眾都能看到。他表示，這個大士王是特別在香港訂做的，今年活動結束之後就會火化，下一次大士王出巡華埠不知道要何時才能見到。

他說，今年的活動也希望能夠為華埠帶來信心。不僅僅是平安度過疫情 的信心，也是提振華埠經濟、商業的信心。

周末兩天具體的活動信息是：8月21日周六上午10時開始舉行「道德舍利供天法會」，宣揚中國道德文化，舍利子淨化天地，酬謝神恩。周六早上到的民眾，還有機會獲得神福禮品。周日法會是在8月22日周日上午10時開始，現場會舉行「讚星轉運」，祈求神福庇佑，四季平安。周日當天也會派發1000份的福米，數量有限，派完即止。兩天的活動預計都會在中午時結束。

8月20日周五當天，勝利堂的門口、室內都已經布置好，掛起了橫幅和燈籠等。高道長也說室內會有很多道教文化的展覽，可以供民眾學習。

農曆7月15日的「鬼節」是中華文化的部分。高道長也說，過去一段時間妙蓮仙館一直在為灣區民眾祈福，而這個周末就是祈福、慶祝，宣揚中華文化。

上周五，妙蓮仙館已經在華埠街頭舉行了舞火龍的活動，吸引了不少的民眾前來參加。高道長說，舞火龍的用意就是為了消除瘟疫，驅走瘟神。當天夜裡，一支插滿燃香的龍在都板街和天后廟街上巡遊，為華埠社區祈福。高道長也表示這個活動傳統將會繼續在華埠延續下去。