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史丹福醫學院女學生 改寫波多黎各奧運史

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學醫學院學生阿拉納（Veronica Toro Arana）成為波多黎各第一個參加輕量級划船運動的女選手。（史丹福大學提供）
史丹福大學醫學院學生阿拉納（Veronica Toro Arana）成為波多黎各第一個參加輕量級划船運動的女選手。（史丹福大學提供）

阿拉納（Veronica Toro Arana）是波多黎各排球隊的選手，她的身高5英呎10英吋，申請上麻省理工學院後，原本打算繼續參加排球隊，但她的身高卻顯得有些矮，因此轉向輕量級划船運動，並開始投入多年賽艇運動，如今她身為史丹福大學醫學院的學生，她不僅成為史丹福大學划船隊的一員，同時也代表原出生國家波多黎各參加東京奧運，並進入了決賽，最終成績為全球22名。

雖然阿拉納並沒有得到獎牌，但她的運動員生涯也代表了一些意義。阿拉納表示，原本以前她認為自己可以在排球隊中獲得一席之地，但沒想到在麻省理工學院階段，發現自己的身高和體型在排球隊中並不顯眼，因此轉向輕量級划船這項運動，而成為波多黎各有史以來第一個能參加奧運的女性輕量級划船運動選手。

阿拉納表示，2016年開始她進入史丹福大學醫學院，每天上課前就開始進行划船訓練。她說，她喜歡在戶外、水上和大自然相處，也時常在海灣迎著日出。2018、2019年她開始進行法洛心臟病的肺動脈瓣置換術臨床工作，因此暫時離開灣區，到邁阿密進行臨床培訓，接著又回到史丹福大學進行臨床研究，2020年與2021年則暫時離開學業研究，全力準備奧運。

阿拉納表示，她努力準備奧運，是因為波多黎各從未有女性參加過這項奧運比賽。最後她在2000公尺女子單人輕量級划船賽中進入了前四分之一強的決賽，雖然只獲得了第22名，但仍成為一個非常有故事性的典範。

阿拉納今年秋天將再度回到史丹福大學醫學院實習，並持續研究心臟外科。她說，可能會因為學業而無法像之前一樣努力訓練，但她仍會在學業與運動中尋求平衡。

東京奧運 史丹福大學 心臟病

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