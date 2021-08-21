灣區看球賽 你該知道的防疫規定看這裡

金州勇士隊要求12歲以上的球迷需出示接種疫苗證明才能觀賽，成為灣區各職業球隊中對進場觀賽要求最嚴格的球隊。（大通中心官網截圖）

隨著Delta變體全面傳播，各地政府對於保持安全距離、戴口罩 、疫苗 接種和新冠測試的政策也不斷的調整著。職業運動球隊和大學體育運動隊也在跟進各自的衛生健康安全要求，以確保新賽季比賽和球迷觀賽的安全舉行。

以下是截止到8月19日，灣區主要球隊和大學公布的防疫最新要求：

舊金山 巨人隊：將繼續遵守舊金山公共衛生局的指導，正如球隊一直以來所做的那樣，將繼續要求球迷在進入場館室內部分時佩戴口罩，例如俱樂部走廊、洗手間和套房走廊等。如果要進入球場的餐廳區域，特別是哥譚俱樂部（Gotham Club），需要出示接種疫苗證明。

屋崙運動家隊：將致力於遵循聯邦、州和地方的公共衛生指導。目前的指導意見，鼓勵12歲以上的人群接種疫苗，但球隊不要求前來觀賽的球迷出示疫苗接種卡或是病毒檢測隱性證明。球迷在屋崙體育場內時，需要在樹屋、Shibe公園酒吧內佩戴口罩。同一套房內的來自不同家庭的球迷也需要佩戴面罩。

舊金山49人隊：會遵循當地公共衛生官員公布的現行健康和安全要求。此外，所有49人隊的工作人員都被要求接種疫苗，以便在李維斯體育場（Levi's Stadium）和SAP表演設施中工作。49人表示，球隊很高興看到，超過80%的居民已經接種了疫苗，並繼續鼓勵符合條件的人接種疫苗，這其中超過35萬支疫苗是在李維斯體育場進行的。

金州勇士隊：勇士隊和大通中心（Chase Center）在20日按照舊金山市公共安全衛生局的要求，公布了球迷進入比賽場地觀賽的相關的規定。對於所有參加人數超過1000人的室內活動，12歲及以上的球迷必須出示完整的疫苗接種證明才能進入會場，除非他們有醫療或宗教豁免。無法提供接種證明球迷將被要求提供在比賽開始前72小時內進行的COVID-19測試，並上傳測試結果。為了證明測試結果為有效的，球迷將被要求通過他們的移動設備下載CLEAR程序。當上傳的結果為隱形，程序會生成一張健康通行證，在進入大通中心時需要出示該通行證。

聖荷西鯊魚隊：球隊一直在和市府的工作人員聯繫，推進利用城市設施幫助疫苗接種的提案，其中包括SAP中心。球隊也在積極研究可靠的實施方案。

史丹福大學：根據聖他克拉拉縣目前的指導方針，所有史丹福大學的員工、學生和訪客都需要在室內場所佩戴口罩。目前，校方鼓勵在室外場所也佩戴口罩，但不做硬性要求，而且在室內外場所沒有社交距離的限制。學校正在更新各項活動要求，在秋季學期開學前通報活動政策更新。