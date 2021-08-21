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目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

受創傷性影響 VTA槍擊案倖存員工自殺身亡

編譯組／灣區20日電
VTA今年5月發生震驚全國的大規模槍擊案。一名槍擊案目擊員工受到槍擊事件創傷性影響，被證實日前自殺身亡。(美聯社)
VTA今年5月發生震驚全國的大規模槍擊案。一名槍擊案目擊員工受到槍擊事件創傷性影響，被證實日前自殺身亡。(美聯社)

聖他克拉拉谷交通局（Valley Transportation Authority，簡稱VTA）今年5月26日發生大規模槍擊案，震驚全國。當時一名目睹槍擊案的VTA倖存員工龔薩雷斯(Henry Gonzales)，已被證實於16日自殺身亡。另一起VTA相關案件是聖縣警長17日逮捕一名VTA實習員工，該男子威脅將對VTA進行槍枝暴力。

VTA槍擊案發生時，龔薩雷斯正在交通局瓜達盧佩鐵路站台(Guadalupe rail yard)工作，因此目擊了槍擊案。VTA在聲明中證實，龔薩雷斯因為受到槍擊案事件創傷性影響，悲慘地結束了自己生命，令人心碎。交通局描述他是「一名備受推崇與尊敬的員工」(a highly regarded and respected employee)，也曾擔任代表VTA工作者的「合併運輸工會265地區支會」(Amalgamated Transit Union Local 265)執行委員會成員。工會表示，龔薩雷斯享年46歲，身後留下妻子和4個孩子。

工會發出聲明指出，龔薩雷斯的死，凸顯工作場所必須優先關心員工的心理健康。工會指出，VTA並未採取行動解決員工所遭受的痛苦、心理健康與安全問題，在悲慘槍擊案發生後，員工承受著深不可測的極端壓力。工會也表示，員工應該獲得全面心理健康服務，包括住院治療，但因沒有官方介入而導致無法獲得這些協助。

VTA則表示，員工每天都可接受諮商與創傷資源服務，任何不想回到槍擊案事發當地工作的員工，都可以選擇遠離現場，強調員工的健康與福利是優先項目，任何指責都是無用且毫無根據的。

另一方面，根據聖縣警長辦公室新聞稿，現年55歲、等待被正式錄用的實習員工洛佩茲(Frank Rene Lopez)因涉嫌語出威脅，表示若未通過錄用考試，將回來此地並實施槍擊。聽到此言論的證人將其告訴主管，當局立即聯絡警方，警員於18日上午將其逮捕，並關進監獄。

據了解，洛佩茲正在接受巴士司機培訓計畫，他告訴另一名實習員工，若不被錄用，將槍擊VTA，之後堅稱他是開玩笑。被捕後，洛佩茲表達悔意，並要求聘請律師。警長辦公室敦促任何了解此案者致電(408)808-4500或匿名留言(408)808-4431。

槍擊 工作 心理健康

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