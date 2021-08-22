華人企業領袖爐邊談話：美國是機會之地

華人企業領袖爐邊談話。（ILF提供）

國際領袖基金會（ILF）在網上舉辦「2021 國際領袖基金會企業與領袖高峰會」，以「復甦之路：共同前進」為主題，邀請眾多政商界的知名人士與民眾交流，攜手為下一代鋪路。

企業領袖部分，他們在爐邊談話都有指出，美國 是機會之地，要勇敢拚搏，實現理想。

ILF執行主任黃靈輝親來加州 ，訪談Vizio創辦人王蔚、徐氏教育基金創辦人及前白宮亞太委員會主席徐紹欽、卓越通訊創辦人兼執行長陳永生。這次的對話中，不但讓人聽到這三位企業家很不同的奮鬥過程，成功原因，更感受到他們都有一顆熱誠服務社區的心。

創辦Vizio的王蔚參與對話。（ILF提供）

創辦Vizio的王蔚，1986年電機工程系畢業，到生產螢幕的公司當技術支援工程師，一個月薪水才1750元，但一度瀕臨死亡邊緣的他，抱著為消費者製造更好產品的心念，創辦了Vizio，如今營業額已達40億元。他指出，創業必須有突破、敢冒險、用經驗，不要事必親躬。最美好的是人生永遠有第二次機會。

陳永生直言他自己沒有學歷，大學只上了一年，當初來美到舊金山，無親無故，為一家台灣 子公司工作6個月後離職，琢磨該如何利用這機會之地，陸續創辦過幾家公司，包括現在市場上已見不到的傳呼機。他說創業得揹負很多責任，得有成熟態度，知道自己到底要什麼。回饋社會很重要。

徐紹欽當年來美，口袋裡只有500元，抵達堪薩斯州時是周日，無法註冊，第一夜睡在有張沙發的清潔工儲物櫃內。出版過「夢的守護者」一書的徐紹欽指出，羅斯福曾經說過，未來屬於那些相信自己的美好旅程的人。美國的確是個機會之地，人們並不真在乎你的膚色，你是誰，從哪來，但在乎你有什麼想法，將來會多成功。