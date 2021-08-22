山火煙塵瀰漫 沙加緬度空氣質量轉差

消防車在前線救火，空氣中有灰霾。（電視新聞截圖）

北加州 持續不斷的山火，導致煙塵籠罩範圍擴大。州府沙加緬度也瀰漫著煙塵，讓空氣質量轉差。

卡爾多大火（Caldor Fire）在8月14日（周六）開始，截至8月18日周三，已迅速燒毀了5萬多畝的土地。煙塵也就不斷擴散。不僅如此，北加 州其他火災產生的煙霧，也都籠罩了沙加緬度地區，使當地的無家遊民暴露在污濁的空氣中。

市府經理陳霍華德（Howard Chan，音譯）的辦公室發言人表示，如果沙加緬度空氣質量管理區（Air Quality Management District）和沙加緬度縣公共衛生部門宣布，現在的空氣質量為「危險」（hazardous），那麼市府就會啟動清潔空氣中心開放給民眾。

「如果空氣質量變得危險、不健康，市府應急管理辦公室還將與社區合作夥伴合作，將N95口罩分發給必要行業的工作人員和沒有進入收容所的民眾。這些分發工作將包括沙加緬度新成立的社區響應局（Department of Community Response.）。」發言人表示。

山火持續，導致北加州空氣質量變差。（電視新聞截圖）

沙加緬度的無家遊民人口首當其衝，只能暴露在戶外呼吸這些不健康的空氣。有傳媒也表示，短期內空氣質量不會改善。

沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）的辦公室發言人表示，現在沒有能夠進入收容所的無家遊民，可以前往「市中心的圖書館 廣場（Library Galleria）、公共圖書館和社區中心」等公共建築內。

據聯邦疾病預防控制中心（CDC）稱，無家遊民可能正在面臨身體和心理健康的惡化。而無家遊民的患有疾病、需要醫療服務的概率很高，例如他們可能感染愛滋病毒、酗酒和吸毒，以及患有精神疾病。

市府經理在給傳媒的電子郵件中表示，沙加緬度將密切監測空氣質量指數水平（AQI），來確定行動計畫。

沙加緬度大都會空氣質量管理區表示，目前官方正在努力改善對南沙加緬度、弗洛林（Florin）社區的空氣質量。在一份新聞稿中，他們說人們應該留在室內，並使用空調來循環室內的空氣。

至於市長所提及的沙加緬度的公共圖書館，可以查詢網站：https://www.saclibrary.org/Locations。社區中心的地址可以查閱網站：http://www.cityofsacramento.org/parksandrec/community-centers。