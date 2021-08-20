都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

48歲的東灣都布林（Dublin）韓裔 學委崔仁京（Catherine Kuo），今年3月24日在 Fallon初中做義工、幫忙分發食物時被人開車撞到，夾在前車之間，傷重不治。近五個月後，她的丈夫和兩個孩子對崔仁京曾任學區 委員的都布林聯合學區提，出過失索賠。

崔仁京的丈夫郭佳霖（William Kuo）指稱，學區沒有為開車取餐提供任何安全措施。郭家15歲的兒子和11歲的女兒也加入了他的訴狀中。該索賠是訴訟的必要前提，郭家正在尋求賠償。

「我們的調查發現，這個學區對義工的安全幾乎沒有進行規畫」，郭家律師施瓦茨（Andy Schwartz）說。「活動是在非常匆忙的情況下拼湊起來的，很少考慮到義工的安全」。

這項索賠是在8月17日提出的。學區表示此舉在意料之中，已將索賠送其保險方。

3月24日，崔仁京在Fallon中學的食品贈送活動中擔任義工。據稱，學區指示義工戴上口罩並保持社交距離 。受助者被告知留在車內，當他們到達隊伍的前面時，要打開後備箱。義工將食品箱裝入貨物區並關閉後備箱，然後車輛才會離開。

索賠書稱，事發當天中午前不久，崔仁京正在將一個食品箱裝入一輛2018年特斯拉Model X的後部。這時一輛2019年寶馬X3按指示停在後面。一名學區雇員指示寶馬司機打開她的後備箱。但司機突然向前開車，將崔夾在兩輛車之間。崔遭受了災難性的鈍力創傷，內部器官多處嚴重受損。她被送往卡斯楚谷的Eden醫療中心，後來死亡。

因非故意行為，肇事司機未受阿拉米達縣警方指控，在索賠中也未被列為被告。

索賠書稱，學區因未能執行活動的基本安全協議而存在過失，造成了 「不合理的、可預見的對義工造成嚴重傷害的風險。義工不應該在車輛之間裝箱子。司機應被要求在取貨時關閉發動機，並且應該要求車輛之間保持安全距離。學區沒有培訓或監督其雇員如何安全地進行這一活動」。

48歲的崔仁京當時是學校董事會的成員。在她去世後，她結婚25年的丈夫，51歲的郭佳霖被任命替補她在這個學區的空缺。在去年6月宣誓就職後，郭描述了與兩個孩子的交談：「我向他們解釋，我需要這樣做來紀念媽媽」，他說。「把她開創的事情繼續下去」。