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僑臺商產學合作 談智慧農業發展

記者江碩涵／灣區報導
「僑台商產學合作計畫—談智慧農業發展」講座時間為本月22日晚上7時30分。（世界華人工商婦女企管協會北加州分會提供）
「僑台商產學合作計畫—談智慧農業發展」講座時間為本月22日晚上7時30分。（世界華人工商婦女企管協會北加州分會提供）

為了加強台灣與美國產學合作，僑委會、臺灣國際產學中心TGC與世界華人工商婦女企管協會北加州分會合作舉行「僑台商產學合作計畫—談智慧農業發展」講座，時間為22日（周日）晚上7時30分，將邀來中興、東海、嘉義大學等學界人士與商業界人士分享智慧農業的成果與未來。

臺灣國際產學中心TGC涵蓋智慧工業、智慧農業、智慧醫療等三大領域，未來將以立足台灣，放眼國際的心，帶著產學推動的使命，為產學合作注入多方資源，提升國內外產學能量，為學界與業界共創價值。

臺灣國際產學中心TGC主要目標是建構台灣成為全球智慧產業鏈重心區域，藉由區域跨校科研平台，強化跨校人才及技術媒合交流，整合產業上、中、下游，建立服務模式並透過區域跨校整合結盟進行產業輔導。

世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長胡威妮表示，這場「僑臺商產學合作計劃--談智慧農業發展」是由僑委會、臺灣國際產學中心TGC、世界華人工商婦女企管協會北加州分會共同舉行，主講人有中興大學國際產學聯盟營運長鄭富霖、中興大學國際產學聯盟經理鄭淑青、JHBiotech, Inc 執行長徐新宏、東海大學畜產與生物科技學系主任謝長奇、嘉義大學自動化研究中心黃文祿主任。

講座時間為22日美西時間晚上7時30分，Webex視訊會議連結網址為https://alicekaotcsa.my.webex.com/alicekaotcsa.my/j.php?MTID=m6891644263fafb118863a7d1af

8f0f08，密碼0822。

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