媒體爆料 艾德曾稱聰明女職員會容忍粗魯男

艾德前未婚妻、長期電台製作人、政治活動者戴蒂吉透露,艾德曾在一場激烈爭吵中向她揮舞著槍。艾德則推文否認指控。(圖取自艾德臉書)

共和黨籍保守派電台主持人艾德(Larry Elder)積極爭取、若州長紐森 在9月14日罷免選舉中落敗後的席次。但媒體揭露,艾德曾稱,女性應該容忍男性在職場的一些粗魯言語和行為,性騷擾 不會阻礙女性職涯發展。

根據舊金山紀事報報導,艾德曾在他於2000年出版一書「在美國你不會說的十件事」(The Ten Things You Can’t Say in America)概述他對職場行為的看法,指出「過度敏感」(hypersensitivity)有害員工之間的友情與生產力。他寫道:「聰明女性只是會忽略男性一些魯莽行為。低俗玩笑與愚蠢言論可能令人憤怒,但聰明女人會處理這些。」

針對紀事報報導,艾德競選團隊並未回應。但他發表聲明,向紐森提出一對一辯論挑戰。

艾德書中有關「粗魯行為」陳述,出現在「職場性騷擾不會阻礙女性」(Sexual Harassment in the Workplace Doesn’t Hold Women Back)標題的章節。他寫道,儘管「許多男人是豬」,女性對不當行為的防禦是展現「能力」,她對雇主來說才具有價值。

此一揭露是在全國正視長期性騷擾與性虐待之際,隨著艾德對女性的看法受到越來越多檢視,成為嚴峻罷免競賽中的核心議題。

網路政治媒體「Politico」19日報導,艾德前未婚妻、長期電台製作人、政治活動者戴蒂吉(Alexandra Datig)透露,艾德曾於2015年一場激烈爭吵向她揮舞槍,當時他吸食大麻。她說自己相當害怕,明白必須放低姿態,將自己鎖在地下室房間,並在事件之後結束婚約。

艾德推文否認指控,表示自己「從未向任何人揮舞過槍」。他將專注在有超過170萬加州選民請願罷免提案。他寫道,正因為有這類對個人損毀的政治操作,人們才不願投身公共事務。他不會對指控做出回應。

職場性別角色專家、柏克萊加大 商學院公平、性別與領袖中心主任克瑞(Laura Kray)認為,艾德的觀念「非常過時」(incredibly outdated)。忽略職場一些不當行為,本質上會創造一種「指責被害人」文化,女性在此環境備感壓力,害怕說出來會遭到報復。