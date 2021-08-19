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叫囂「滾回中國」女嫌 獲釋後又鬧事被逮將入監

記者劉先進／屋崙報導
女子此前辱罵華人東主，還用瓶子砸人。最近第二次被逮捕。（視頻截圖）
女子此前辱罵華人東主，還用瓶子砸人。最近第二次被逮捕。（視頻截圖）

屋崙華埠聯絡警員符美（Mae Phu）18日表示，一名涉嫌在華埠攻擊他人而被捕但很快被釋放的女子，又因其他案件而再次被逮捕。

華埠9街一家超市華人東主Wayne本月4日經歷一起仇恨亞裔事件。一名疑似患精神疾病的女子四次攻擊華人，搶奪眼鏡摔在地上。還試圖用醬油瓶砸人，被Wayne用折疊椅擋開。女子不僅吐口水、罵人，還叫他「滾回中國」。數個商戶東主見義勇為，將女子驅趕出華埠。該女子之後被捕，不過很快被釋放。

警員符美18日表示，嫌疑人因為在華埠還犯下其他攻擊案件，又再次逮捕，預計將轉移到監獄中。因為案件還在調查中，不方便透露嫌犯姓名，也還不清楚是否會被起訴仇恨犯罪。

4日上午9時40分。肇事女子先將一名華人女子的眼鏡搶過來，狠狠摔碎在地上。因為聲音巨大，引起Wayne的注意。接著嫌犯又來搶奪在超市購物的一男子眼鏡，被男子避開。看到女子有攻擊行為，Wayne拿起折疊椅防範。這時，女子隨手抄起攤位上一瓶醬油砸過來。被Wayne擋開，沒有砸到。隨後，女子口出狂言，不僅吐口水，還大罵Wayne和其他華人顧客，叫他們「滾回中國去」。

華人東主Wayne親自經歷了仇恨亞裔事件。（記者劉先進／攝影）
華人東主Wayne親自經歷了仇恨亞裔事件。（記者劉先進／攝影）

肇事者離開超市時，還豎起中指。又將路邊的一個廢棄紙箱拿起來，狠狠砸向另一個路人，根據視頻，並未砸中。女子還在附近另一家超市拿東西，被店員制止。有目擊者表示，女子一路攻擊他人，數個華人見義勇為，將其驅趕出華埠。涉事女疑似有精神疾病，警方依據強制精神患者治療的5150法案，將其拘押。

符美表示，涉事女被拘押後，很快被釋放。但13日因為又在華埠攻擊他人，被警方拘押，並將轉移到監獄。因為案件還在調查中，符美未透露細節。她表示，不清楚為何第一次逮捕後又釋放，或許是阿縣地檢處放棄起訴，又或法庭決定釋放。

本報此前曾多次報導，有嫌犯在華埠屢次偷東西、搶劫華人手中的零錢，但嫌犯數次被捕，數次被放。警方解釋說，因為監獄人數太多，為了防止新冠疫情傳染，某些輕罪會被釋放。

華埠 華人 監獄

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