收買囚犯攻擊獄友 阿縣2獄警被判刑4年4個月

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗表示，兩個前阿縣獄警因為攻擊監獄囚犯，分別被判處四年四個月的監禁。（記者劉先進／攝影）

北加州 東灣阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）18日表示，兩名前阿縣獄警因為攻擊監獄 囚犯，投擲糞便和尿液而被定罪，分別被判處4年4個月的監禁。

2016年，前獄警林恩（Justin Linn）和麥克德莫特（Erik McDermott）在位於都布林的聖他利達監獄（Santa Rita Jail）第二監區工作。兩人協助和指示兩名囚犯對其他囚犯施放毒氣（gassing），將糞便、尿液等體液潑灑砸其他人身上。

在同一案件中被指控的另外兩名前獄警去年在對各種指控達成認罪協議，避免了監禁。一位接受了一項重罪判決，另一位則對一項輕罪指控表示認罪。

歐瑪麗聲明說，兩被告利用權力地位使這些攻擊成為可能。施毒者反過來會得到林恩和麥克德莫特的特殊待遇，如額外的食物、用品或在囚室外的額外時間。至少有五名囚犯是這些攻擊事件的目標。

根據2019年預審聽證會上幾位證人的證詞，麥克德莫特和林恩挑選出某些囚犯並給予他們特殊待遇，例如從外面帶入食物。有一名男子作證說，他在兩人的授意下實施了數十次類似放毒行為。有一次，獄警告訴他準備好「彈藥和咖啡」（尿液和糞便的暗語），然後用電子方式打開預定受害者的牢房門。

男子作證說，獄警打開了牢房門，這時他把裝有糞便和尿液的東西放在土豆袋中，然後將袋子放在門的縫隙間上下滑動，以便向牢房中的人放毒。男子表示，非常喜歡麥克德莫特，把他當成一個朋友。麥克德莫特擁抱他，給他送來食物，三明治。

另一名被關押在聖他利達監獄的男子作證說，麥克德莫特在他睡覺時打開了牢房，把他掐暈了。他表示，麥克德莫特把他弄醒。並說，「抓到了你了，小傢伙。」當他醒來時，看到麥克德莫特在牢房中。他被掐了三、四秒鐘，失去了知覺。

根據聖荷西水星報報導，林恩還試圖將一名被監禁的男子作為告密者出賣給北加 州的一個犯罪團夥。這位男子不僅給林恩和麥克德莫特的主管寫信，而且給媒體機構寫信，試圖揭露監獄裡發生的事情。

信中說，獄警現在減少了很多嚴重的攻擊和剝奪行為，「他們都知道我現在注意到了這一切。然而他們開始做更多間接的事情，比如折磨我，讓我的日子更難熬。我開始每天成為放毒的受害者。情況非常糟糕，以至於犯罪現場修復人員不得不經常出來對這裡進行消毒。」

歐瑪麗表示，前獄警指揮、協助、促成並實施了對幾個人的虐待和恐嚇行為，而保護這些囚犯直接屬於被告作為懲教人員的職責範圍。被告的行為違反了法律，除了赤裸裸的殘忍和無視囚犯的人性之外，他們的行為沒有任何合理的解釋。

林恩和麥克德莫特，分別對11項重罪指控認罪，包括10項身為公職人員的攻擊罪，一項通過威脅或武力勸阻證人的指控。起訴此案的地區副檢察官瓦格斯塔夫（Tim Wagstaffe）稱，這些事件非常粗暴，行為惡劣。