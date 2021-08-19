應對乾旱 水利局促民眾減少景觀灌溉

灣區各供水局負責人科普了節水的小竅門（視頻截圖）

加州眾議員 李天明（Alex Lee）18日召開線上記者會，討論全加州範圍內正在發生的乾旱和水資源短缺等議題。參加這次會議的還有聖克拉拉縣水利局、阿拉米達縣水利局以及水資源保護組織的各專家。

聖克拉拉山谷水利局營運長貝克（Aaron Baker）表示，聖克拉拉縣所有水資源中的69%都供給給了居民，僅有9%為工業用水，6%為公共用水，16%為商業用水。其中超過50%的居民用水用在了景觀灌溉等方面。

貝克表示，水利局會提供一系列節水項目幫助居民完成節水的目標，尤其是戶外用水方面。

水利局官員凱勒（Matt Keller）曾說：「在這裡，每天給草坪澆五次、六次水並不是一件罕見的事。即便你能夠減少一半的用水量，你都為節水計畫做出了很大的貢獻。」凱勒說，即使居民減少50%的灌溉用水，不減少淋浴或使用其他節水設備，州規定的15%節水目標也很容易達到。

根據個水利局提供數據，加州乃至整個西海岸已經連續兩年處於乾旱、水資源短缺的狀況。北加乾旱的狀況尤為突出，僅有46%的雪層、冰山處於正常水平，再加上乾旱導致水資源滲透進地下，水庫的水位線均處於極低的水平。

鑒於乾旱持續惡化，州長紐森 在7月8日簽署了行政命令，要求加州各地供水局要達到節水15%的目標，約等於4萬5000畝深為1英呎的水。為幫助居民達到這個節水目標，貝克建議每個家庭每周少灌溉1次，每人每天少使用2次抽水馬桶，淋浴時間減少3分鐘。

李天明表示，各供水局還會大力推行節水設備的安裝，從而將戶外用水量大幅度減少。