聖他克拉拉縣議會通過 里德山景機場最快2031年關閉

里德山景機場最快將於2031年關閉。(記者王子涵／攝影)

儘管東聖荷西的私人飛機飛行員和飛行學校負責人日前已經表示，願意將航空燃油更換為無鉛燃油，但當地居民對於關閉里德山景機場 的呼聲並沒有因此減弱。

在本月初，一份由聖他克拉拉縣政府批准的研究報告發現，生活在這座機場附近的兒童血液鉛成分含量有所升高。當地居民便在兩周內收集了超過2500簽名，要求聖縣政府與聯邦航空管理局將這座困擾他們生活、健康多年的機場關閉。

隨著越來越多的政府官員、非盈利環保組織加入到贊成關閉機場的陣營中來，該機場對於當地生態環境、生活環境的弊端也被更大的曝光，包括噪音污染、土地污染、安全隱患等。由於生活在當地的居民多為低收入 少數族裔群體，事件最終升級為針對環境不公平的抗議活動。

聖他克拉拉縣議會18日上午進行了不記名投票 活動，關於用一切方式阻止鉛洩漏，包括關閉里德山景機場。最終，縣議會通過了這項決議。這一歷史性的決定結束了當地居民長達一個世紀的訴求。

一直推行這場運動的縣議員查維斯（Cindy Chavez）說：「這片土地長期以來都是被錯誤的利用，我們早就應該進行改變。」

縣立法者正在探尋全面禁止使用含鉛航空汽油的可能性，並努力將關閉里德山景機場的日期提前到2031年。

根據聖縣政府與聯邦政府的協議顯示，機場最早的關閉日期為2031年。儘管縣立法者堅信，關閉機場的日子會更早的到來，不過由於聯邦航空管理局站在反對一方，所以最後的執行很可能被持續不斷的法律糾紛所延遲。

縣議員史密提恩（Joe Simitian）表示，縣議會已經準備好向航空管理局提出申請，「如果我們不推進這項提議，那麼就沒有人會。」

聖他克拉拉縣議會做出這項決定，是基於航空汽油導致兒童血液鉛含量升高的研究報告。不過史密提恩表示，建議縣政府可以批准第二份甚至更多相關的研究報告，好讓更多科學事實支持聖縣議會的決定。