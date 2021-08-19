12歲以下兒童染疫倍增 灣區家長憂心

儘管大部分兒童可自感染新冠康復，美國小兒科學會仍建議，即使是輕度感染兒童，也須對進行康復後檢查，包括心臟發炎與身心發展問題。(CDC官方臉書)

灣區 近來有數萬名學生開學返校，卻也有越來越多兒童感染新冠，主要為Delta變種病毒株。醫學專家表示，這種病毒傳染性幾乎與水痘相同，可能導致孩子呼吸不順暢。

康曲柯士達縣7月2日至8月2日間、0-11歲兒童確診病例增加超過4倍。12-18歲青少年確診數則增加5倍以上。截至8月11日，舊金山 每10萬名17歲以下青少年的7天平均確診數為每日16例，是7月11日平均確診數7例的2倍以上。全州17歲以下青少年的7天平均確診數為每10萬名青少年中、每日約有28例確診。一個月前的平均確診數為5例。

不過，灣區情況比美國 南方接種率低的熱點州好許多，美南地區小兒科醫院人滿為患、無法接收病人。舊金山官員13日表示，舊金山目前沒有病童因為新冠確診在舊金山市內醫院住院，部分原因是因為舊金山市疫苗高接種率，有71%居民已完全接種，7月份也開始施行強制佩戴口罩。

儘管如此，民眾仍擔憂便種病毒是否會於秋天在學童間傳染，影響到許多年齡仍無法符合資格接種疫苗的12歲以下兒童。灣區許多一流兒科醫師與私人診所皆可見到有越來越多兒童確診新冠，人數多於疫情前的任何時候。即便他們通常症狀輕微或僅有些微發燒與呼吸道症狀。很少需要住院。北加州凱瑟醫院小兒感染疾病地區主任葛林豪(Dr. Tara Greenhow)表示，好消息是兒童重症比例仍低，即使是高危險群兒童。

根據「美國小兒科協會」(American Pediatrics Association)數據，截至8月12日當周，美國至少有12萬1427個新冠兒童病例、佔全國每周報告病例總數18%。多位灣區小兒科醫師曾於上周表示，未來數周可能會有更多兒童確診，警示家長須維持安全措施，例如戴口罩、為兒童選擇戶外而非室內活動。加州太平洋醫療中心急診室醫師塔瑪瑞茲(Dr. Vincent Tamariz)表示，必須保持警惕、不能放鬆防備，須配戴口罩。

儘管大部分兒童可自感染新冠康復，美國小兒科學會仍建議，即使是輕度感染兒童，也須對進行康復後檢查，包括心臟發炎與身心發展問題。

柏克萊小兒科醫師尼亞茲(Dr. Jaleh Niazi)表示，現在新冠病例多於去年冬天與今春，病童也出現更多樣症狀，一名不到2歲孩子感染新冠後，不再能使用他之前已會的單字，推測此變化與病毒有關。發燒後脫水則是常見併發症。