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安樂居護理中心 族裔多元 節慶熱鬧

記者李晗 / 舊金山報導
安樂居在南灣嶄新的日間護理中心。（安樂居提供）
安樂居在南灣嶄新的日間護理中心。（安樂居提供）

隨著疫情的好轉，長者也可以有更多的機會出門活動，參與社交活動，促進身心健康。在安樂居（On Lok）的日間護理中心，豐富多元的活動也幫助長者獲得一份好心情，也能學習不同地方的文化。

美國是移民大國，灣區的族裔多元更是地方特色。致力於服務長者的安樂居，就有許多不同族裔的老人家會員。安樂居位於東聖荷西的中心主任劉舜芝（Stephanie Lau）表示，在東聖荷西，因為族裔多元，所以中心內有很多的來自不同國家的老人。像是越南裔、華裔、菲律賓裔、墨西哥裔、印度裔的長者都有。她指出，不同的文化節日都會令老人家倍感開心，中心也會特別慶祝一下，讓老人家能夠感受到一種特別的節日氣氛。

東聖荷西的中心主任劉舜芝，已經在安樂居供職有五年了。（安樂居提供）
東聖荷西的中心主任劉舜芝，已經在安樂居供職有五年了。（安樂居提供）

她說，在農曆新年的時候，就會有舞龍舞獅，寫書法的活動。大家也都會積極穿上傳統的中式服裝，比如旗袍、唐裝等。如果是菲律賓的國慶日、墨西哥的五月節（Cinco de Mayo），那麼長者們也都會也穿上自己的特有的文化服飾。

「如果是慶祝自己的文化節日，長者們就會感到備受尊重，受到大家的歡迎，」劉舜芝說。長者們可以嘗試到新的東西之餘，心情也能夠變好，因此中心都會特別佈置一下，讓大家感受到與平時不同的節慶體驗。

餐飲方面，中心也會有不同風味的料理，像是中餐，西餐，印度餐等。即將到來的中秋節，中心也會讓長者們嘗試一點月餅的滋味，感受節日的氣氛。因為月餅太甜，老人家也不能多吃。

隨著疫情的好轉，回到中心的長者也漸漸變多。劉舜芝說，中心內都會有特別的防疫措施，比如戴好口罩，常清潔，保持社交距離等。同時中心之前也有疫苗接種的服務，讓有需要的長者接種疫苗。至於中心內的職員，也都需要接種疫苗。

東聖荷西的中心是安樂居的一個嶄新的活動中心，空間很大，劉舜芝說。像是中心內就有很大的花園，平時還能夠有園藝的活動給長者參與。

想要加入安樂居「長者全面護理計畫」（PACE）的長者，都可以前來諮詢。年滿55歲，居住在舊金山、佛利蒙（Fremont）、紐華克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登陸網站onlok.org/pace查詢。

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