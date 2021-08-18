被控監獄管理不當 聖縣警長拒下台 議員批准外部調查

聖他克拉拉縣警長史密斯拒絕辭職。(聖縣警局網站圖片)

聖他克拉拉縣警長史密斯 (Laurie Smith) 被指控為監牢管理不當。她日昨在長達45分鐘的記者會中，試圖擺脫各方責難，同時拒絕逼她辭職的要求。

聖縣縣議會指控史密斯管理監牢不當，要求加州 檢察長與聖縣民法大陪審團對史密斯管理監牢的問題進行獨立調查。史密斯在記者會中揚言歡迎任何獨立調查，有關監牢管理造成罹患精神病囚犯嚴重傷害問題。史密斯反稱縣府應負巨額賠償責任。史密斯指稱縣府所謂獨立調查完全沒有根據。

聖荷西市長李卡多 (Sam Liccardo)最近 指出，證據非常清楚，史密斯必須辭職下台。史密斯在記者會中對李卡多的辭職要求一口回絕。她說，她喜愛縣警局這個機構，因此她要繼續工作，她有很多事情必須完成。

聖他克拉拉縣議員李洲曉 (Otto Lee) 與史密提恩 (Joe Simitian) 指出，監牢囚犯的民權遭到侵犯。對於這項控訴，史密斯甚至要求聯邦調查局進行調查。

李洲曉在16日的議會會議中，要求將聯邦司法部 加入調查縣警局的行列。他的提案得到縣議會全數無異議支持。

聖縣縣議員艾倫伯格 (Susan Ellenberg) 在議會投票前表示，這次轉交外界獨立調查，凸顯出縣議會代表聖縣全體居民的責任，特別是對在監牢受刑者的責任。受刑者應得到人道對待、支持，而非暴力、非人性的虐待。

史密斯在記者會中將一些問題轉交她的律師康尼 (Paula Canny)回答。2015年受刑人提雷 (Michael Tyree) 遭三名監牢縣警活活打死時，康尼曾代表提雷家人提出控訴。康尼也是2018年在牢獄運輸車內，一名罹患精神病囚犯頭部嚴重受傷的律師。當時聖縣縣府因為這宗案件，繳付的和解費高達1000萬元。

康尼在記者會中保護縣長史密斯。她指出，當提雷命案發生時，犯案監獄警察 立刻被捕。她並且強調，根據她過去40年的經驗，監牢裡是不可能處理罹患精神病囚犯。她說，這個系統是破碎的，要求一個監牢成為21世紀的精神病院，這是非常瘋狂的事情。

史密斯將律師康尼帶來記者會中，顯然是想要將一些監牢管理責任歸罪給聖縣縣府。

退休法官柯德爾 (LeDoris Cordell) 要求，由於監牢管理問題，縣警長必須離職。她指出，目前南灣監牢管理問題，是近乎犯罪性的無動於衷所造成的結果。