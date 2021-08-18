被控監獄管理不當 聖縣警長拒下台 議員批准外部調查
聖他克拉拉縣警長史密斯 (Laurie Smith) 被指控為監牢管理不當。她日昨在長達45分鐘的記者會中，試圖擺脫各方責難，同時拒絕逼她辭職的要求。
聖縣縣議會指控史密斯管理監牢不當，要求加州檢察長與聖縣民法大陪審團對史密斯管理監牢的問題進行獨立調查。史密斯在記者會中揚言歡迎任何獨立調查，有關監牢管理造成罹患精神病囚犯嚴重傷害問題。史密斯反稱縣府應負巨額賠償責任。史密斯指稱縣府所謂獨立調查完全沒有根據。
聖荷西市長李卡多 (Sam Liccardo)最近 指出，證據非常清楚，史密斯必須辭職下台。史密斯在記者會中對李卡多的辭職要求一口回絕。她說，她喜愛縣警局這個機構，因此她要繼續工作，她有很多事情必須完成。
聖他克拉拉縣議員李洲曉 (Otto Lee) 與史密提恩 (Joe Simitian) 指出，監牢囚犯的民權遭到侵犯。對於這項控訴，史密斯甚至要求聯邦調查局進行調查。
李洲曉在16日的議會會議中，要求將聯邦司法部加入調查縣警局的行列。他的提案得到縣議會全數無異議支持。
聖縣縣議員艾倫伯格 (Susan Ellenberg) 在議會投票前表示，這次轉交外界獨立調查，凸顯出縣議會代表聖縣全體居民的責任，特別是對在監牢受刑者的責任。受刑者應得到人道對待、支持，而非暴力、非人性的虐待。
史密斯在記者會中將一些問題轉交她的律師康尼 (Paula Canny)回答。2015年受刑人提雷 (Michael Tyree) 遭三名監牢縣警活活打死時，康尼曾代表提雷家人提出控訴。康尼也是2018年在牢獄運輸車內，一名罹患精神病囚犯頭部嚴重受傷的律師。當時聖縣縣府因為這宗案件，繳付的和解費高達1000萬元。
康尼在記者會中保護縣長史密斯。她指出，當提雷命案發生時，犯案監獄警察立刻被捕。她並且強調，根據她過去40年的經驗，監牢裡是不可能處理罹患精神病囚犯。她說，這個系統是破碎的，要求一個監牢成為21世紀的精神病院，這是非常瘋狂的事情。
史密斯將律師康尼帶來記者會中，顯然是想要將一些監牢管理責任歸罪給聖縣縣府。
退休法官柯德爾 (LeDoris Cordell) 要求，由於監牢管理問題，縣警長必須離職。她指出，目前南灣監牢管理問題，是近乎犯罪性的無動於衷所造成的結果。
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