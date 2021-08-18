婦女會、國民黨直一分部疫情講座 「病毒像嶗山老怪」

全美婦女會與中國國民黨美西直一分部舉辦「疫情最新演變講座」，介紹疫情的進展。（記者李榮／翻攝）

全美婦女會與中國國民黨美西直一分部日前舉辦「疫情 最新演變講座」，由加州 公共衛生部醫院緊急準備聯絡官趙國華博士主講，分析疫情的最新進展。趙國華把病毒比做武俠小說中的「嶗山老怪」，是「萬惡及多變的大壞蛋」。至今病毒已有2000多種變異，令疫苗 無法充分應付，「現在Delta病毒非常嚴重，還有Lambda正在慢慢進入，公共衛生單位正在密切觀察中 。」

當日講座由直一分部委員陳宗義主持，吸引200多位僑胞上線聆聽。僑教中心主任閻樹榮、僑務咨詢委員崔競乾、于愛珍、僑務委員呂玉貞、國慶委員會主委林美蓮、華運會主委陳思如、校聯會會長劉寶剛及中評委趙川三、李學英、陳松、葉雲河等均出席。

趙國華畢業於台灣清華大學，並獲得耶魯大學的博士學位，擔任加州公共衛生部醫院緊急準備聯絡官有18年的時間，近期參加了數百場有關病毒、抗體治療與疫苗的會議，對地方公衛系統及聯邦的疫情防治都有一定的瞭解。

他介紹，所謂新冠病毒是一種messenger RNA，帶有2萬9000個蛋白質，每個蛋白質都有變異的可能。而人體的免疫系統有三關，第一關是巨食細胞（和Pac-Man 有同樣的功能），去吃掉侵入的新冠病毒。第二關是T細胞，像是坦克專打已受感染的細胞。第三關是B細胞對抗原量身製作的抗體。

但是，病毒變異時就像人的身材改變了，抗體和衣服一樣不再合身穿不上，「雖然變種確實太多，疫苗窮於應付，但我認為疫苗一定要打。這樣即使第三關已被攻破，但第一關和第二關受過疫苗的訓練仍使得重症與死亡的例子仍然少很多。事實也證明，打過疫苗的死亡率是未打過疫苗的五分之一。」

他進一步表示，疫苗有滅活疫苗、mRNA、及腺病毒載體三種。其中mRNA的防護力最強，例如莫德納及輝瑞。因為他們只有四種抗原産生四種抗體在要道上，比較有效。趙國華並表示，不管是什麼疫苗，一定要做過三期實驗才會知道它的效果。沒有做過三期實驗的疫苗最好不要打。

趙國華並提醒，如果不幸染疫或周遭有染疫者，最好盡快上www.HHS.gov網站尋找Post Exposures Anti-body Therapy的地點，要求做Regeneron Anti-body Therapy。

當日演講可上網查詢「疫情最新演變講座」連結YouTube觀看。