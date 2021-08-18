北加福智基金會 捐低收入學童421份書包

北加福智基金會捐贈400多份書包給學區。（福智基金會提供）

為關懷低收入 學童，北加 福智基金會集合各方愛心，基金會義工依照所在地附近學區 的建議，購買Pre-K到8年級學生所需之書包、文具、水瓶等各種用品，共準備了421份書包給學生。由北聖荷西的Orchard學區總監、校長，以及學區委員員會委員唐玉鴻均等人代表接收。

北加福智基金會指出，基金會一直希望回饋社會、關心社區與低收入家庭的學童。為了感恩社會大眾的愛心，基金會在三周內就募得所需款項，為鄰近福智的Orchard學區的421名低收入家庭學童準備新學期的用品。另外，基金會也邀請童軍688 隊長陳姿云等15位女童軍參與活動，分兩天設計、手繪440張活潑溫馨的卡片，在開學之際為學童們送上祝福及鼓勵，希望小朋友們揮開疫情的陰影，開心的迎接新學年。

所有贈送物資已於8月10日下午運至學區，由北加福智基金會執行長王允右、學區總監伯曼（Jeff Bowman）、 校長羅伯斯（Marie Roberts）、及學區委員唐玉鴻均等人接收。伯曼感謝福智團體重視教育、關懐學童的善行，在疫情期間對社區展現正向心態，深具意義與影響力。北加福智基金會執行長王允右表示，基金會希望本著創辦人日常老和尚的心願，關心社區與鄰里，「這些有形的書包文具背後代表的是：更多來自社會大眾的關懷，希望所有的孩子們都開開心心地在學校學習。」