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勇士揭幕戰 10月19日客場對陣豪門湖人

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞領銜的勇士，新賽季10月19日啟程。（記者劉先進／攝影）
柯瑞領銜的勇士，新賽季10月19日啟程。（記者劉先進／攝影）

金州勇士17日表示，新賽季揭幕戰將於10月19日晚客場對陣詹姆斯（LeBron James）領銜的洛杉磯湖人。勇士主場揭幕戰為10月21日對陣洛杉磯快艇。12月25日的聖誕節大戰中，勇士將客場迎戰上賽季西區聯盟冠軍鳳凰城太陽。三場均為全國直播。

勇士賽季首戰噱頭十足。湖人夏季休賽期大動作不斷，換走多個2020年奪冠成員，引進超級控衛韋斯布魯克( Russell Westbrook )，另外，底薪簽約多個三分射手，彌補投射不準、進攻不足的狀況，在防守上卻失血嚴重。但湖人還有詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）兩大善於攻筐的前鋒坐鎮。屆時，勇士柯瑞的無球跑動、三分投射，都將考驗湖人的防守。

勇士主場揭幕戰對陣快艇。快艇季後賽在雷納德（Kawhi Leonard）重傷缺陣的情況下，卻淘汰聯盟第一猶他爵士。雖然雷納德預計將缺席新賽季首戰，但快艇的投射能力非常強勁，雙方如何較量引人關注。

聖誕大戰也精采可期，太陽時隔28年後，上賽季今年闖進總冠軍賽，雖然遺憾落敗，但新星布克（Devin Booker）展現巨星能力。他和保羅（Chris Paul）組成的後場陣容，與勇士柯瑞等人的較量，將十分吸睛。

勇士表示，今年首戰客場，也是20年來第四次在客場開賽，是自1989到1995年連續7年客場開季以來的第一次。是勇士第七次在揭幕戰對陣湖人。而勇士自從搬到舊金山大通中心後，也是三年來第二次在主場首戰對決快艇。在過去的兩個賽季中，勇士都輸掉了主場首戰。

過去12個賽季，勇士有11次打聖誕大戰，去年客場敗給密爾沃基公鹿，聖誕大戰歷史戰績是13勝17負。今年再次客場比賽，意味著勇士自從1977到1980年在波特蘭連續四次在聖誕節出場以來，第一次連續在客場打聖誕大戰。

勇士的完整賽季安排，將在20日中午公布。

洛杉磯湖人王牌詹姆斯，將帶領球隊在首戰對陣勇士。（記者劉先進／攝影）
洛杉磯湖人王牌詹姆斯，將帶領球隊在首戰對陣勇士。（記者劉先進／攝影）

勇士 快艇 湖人

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