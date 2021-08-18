違憲？ 加州選民提訟 阻州長罷免選舉

加州選民向聯邦法院提出訴訟，要求停止原訂9月14日舉行的罷免紐森州長選舉。（推特圖片)

加州 選民畢伯 (R.J. Beaber) 與克拉克 (A.W. Clark) 向加州聯邦地區法院提出訴訟，要求停止原訂9月14日舉行的罷免紐森 州長選舉。兩人提出控訴書中指出，罷免選舉違憲，因為憲法第14條修正案規定選民公平保障，然而這次加州罷免選舉中，支持紐森的選民沒有得到公平待遇。

柏克萊加大法學院長切米林斯基 (Erwin Chemerinsky) 在上周發表的紐約時報投書社論指出，根據這次選舉規則，紐森可能得到最高票，可是仍遭罷免，因此選舉規則違憲。因為根據美國憲法：有關決定選舉結果，每個選民都享有公平權。

這次罷免紐森州長選舉中，每個參與選舉選民都必須針對兩個問題投票 ：第一個問題為是否罷免紐森？ 第二個問題為如果罷免紐森，州長一職由誰接任？

這次要求停止罷免選舉的控訴書中稱，聯邦法規原則是「一人一票」。可是給予罷免紐森選民投兩票的機會，這顯然不公平。所謂兩次投票機會是先投票罷免紐森，接下來再投票選出新州長。可是支持紐森的選民只有一次投票機會，那就是反對罷免紐森。這顯然非常不公平。

這次法律訴訟案中另外提到，如果沒有停止罷免選舉的話，至少也應該將紐森的名字放在第二個問題的接替州長名單內，如此一來，即使在回答選票第一個問題時，超過半數同意罷免州長，紐森仍將勢必贏得選戰。因為這次參選接替人選中，沒有一名候選人支持率超過30%。紐森如果能加在第二個問題名單內，一定獲勝。

加州州務卿韋伯(Shirely Weber)曾保衛整個罷免選舉程序。紐森選戰團隊提出將「民主黨員」 (Democrat) 字樣加在選票紐森名字一旁，然此提案為韋伯排除。加州前任州務卿帕迪拉 (Alex Padilla) 因接任副總統賀錦麗原來加州參議員職務，紐森州長於是認命韋伯接任州務卿一職。

這次取消罷免選舉訴訟提出後，韋伯尚未正式表態是否繼續保衛罷免選舉。加州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 表示，州檢察長辦公室將繼續監督有關這次罷免選舉違憲的理論。邦塔指出，檢察長辦公室團隊將討論下一個處理步驟。

邦塔也是由紐森任命上任。