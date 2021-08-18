我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

一周7天 南市場將重新開放新冠檢測點

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山市長布里德說，檢測仍然是防疫的重要組成部分，也是減緩病毒傳播的策略。（美聯社）
舊金山市長布里德說，檢測仍然是防疫的重要組成部分，也是減緩病毒傳播的策略。（美聯社）

舊金山將於18日（本周三）在南市場（SoMa）地區重新開放一個大規模冠狀病毒檢測點，主要用於應對未接種疫苗的病例激增，以及檢測需求激增。

舊金山正在運行大約30個站點，人們不需要醫療保險即可進行測試。但許多站點每周只開放幾天，一次只開放幾個小時。當SoMa監測點在本周開放時，它將成為全市最大的試驗場之一，也是唯一每周開放7天的試驗場。

位於第七街和布蘭南街的站點每周7天，每天上午9時至下午6時可通過預約，接納500次檢測。隨著學校重新開放、室內活動重新開放、未接種疫苗的病例激增、這要求舊金山的總測試能力需達到每天約5000人。

舊金山市長布里德在聲明中說：「為防止病毒的廣泛傳播，市民可以做的最重要的事情是接種疫苗，以確保自己、朋友和家人的安全。但由於Delta變體和病例數量比預計要高，檢測仍然是防疫的重要組成部分，也是減緩病毒傳播的策略」。

與此同時，衛生部門還計畫在本周發布一項命令，要求該市的大型醫療機構，如凱瑟醫院和舊金山加大，為他們的患者提供檢測。據市長辦公室稱，該部門每天檢測的人數是私人醫療系統的5到10倍。

本周五（20日）開始，顧客在參加一系列室內活動時，必須出示完全接種疫苗的證明，例如去酒吧、餐館和娛樂場所。在聯邦食品和藥物管理局批准後，所有沒有醫療或宗教豁免的市府雇員也必須接種冠狀病毒疫苗。

「我們正在通過做我們知道最有效的方式來應對 COVID-19 的第四次激增——那就是接種疫苗、室內戴口罩，並通過這個新的高容量測試站點，再次擴大我們的檢測能力」公衛部官員在聲明中說，「在可預見的未來，COVID 將以某種形式一直與我們同在」。

檢測 疫苗 舊金山

上一則

違憲？ 加州選民提訟 阻州長罷免選舉

下一則

非裔女攻擊屋崙華埠華人 大罵「滾回中國」

延伸閱讀

睽違17個月…舊金山公立學校重開 學生開心家長憂

睽違17個月…舊金山公立學校重開 學生開心家長憂
無需出示證明 舊金山青少年 可免費坐公交1年

無需出示證明 舊金山青少年 可免費坐公交1年
要求繼續禁車…金山沿海公路重開 民眾示威反對

要求繼續禁車…金山沿海公路重開 民眾示威反對
開學了 舊金山18歲以下青少年 免費坐公交1年

開學了 舊金山18歲以下青少年 免費坐公交1年
舊金山室內活動需要疫苗接種證明 最快8月20日生效

舊金山室內活動需要疫苗接種證明 最快8月20日生效

熱門新聞

朋友懷緬馬連縣一接種疫苗後死於COVID-19的女子。（取自臉書）

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

2021-08-14 18:31
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

2021-08-13 01:50
洪斯比性侵8歲女童被捕。（聖荷西警方提供）

北加聖荷西男子闖入住宅 性侵8歲女童被捕

2021-08-11 17:14
一位不滿意服務的顧客，怒斥巴洛阿圖餐廳老闆：「滾回你的國家去。」（取自美聯社）

只因不接受現金 巴洛阿圖餐館老闆遭辱：滾回你的國家

2021-08-15 02:17
舊金山嚴格的疫苗強制令增加了餐廳員工的壓力，但COVID-19第四波感染可能已達極限。（取自美聯社）

專家預測：金山第4波新冠疫情 恐已達頂峰

2021-08-15 02:20
加州州長紐森已宣布「卡爾多山火」所在的艾爾度拉多縣進入緊急狀態。（美聯社）

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

2021-08-17 23:21

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕