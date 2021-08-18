一周7天 南市場將重新開放新冠檢測點

舊金山市長布里德說，檢測仍然是防疫的重要組成部分，也是減緩病毒傳播的策略。（美聯社）

舊金山 將於18日（本周三）在南市場（SoMa）地區重新開放一個大規模冠狀病毒檢測 點，主要用於應對未接種疫苗 的病例激增，以及檢測需求激增。

舊金山正在運行大約30個站點，人們不需要醫療保險即可進行測試。但許多站點每周只開放幾天，一次只開放幾個小時。當SoMa監測點在本周開放時，它將成為全市最大的試驗場之一，也是唯一每周開放7天的試驗場。

位於第七街和布蘭南街的站點每周7天，每天上午9時至下午6時可通過預約，接納500次檢測。隨著學校重新開放、室內活動重新開放、未接種疫苗的病例激增、這要求舊金山的總測試能力需達到每天約5000人。

舊金山市長布里德在聲明中說：「為防止病毒的廣泛傳播，市民可以做的最重要的事情是接種疫苗，以確保自己、朋友和家人的安全。但由於Delta變體和病例數量比預計要高，檢測仍然是防疫的重要組成部分，也是減緩病毒傳播的策略」。

與此同時，衛生部門還計畫在本周發布一項命令，要求該市的大型醫療機構，如凱瑟醫院和舊金山加大，為他們的患者提供檢測。據市長辦公室稱，該部門每天檢測的人數是私人醫療系統的5到10倍。

本周五（20日）開始，顧客在參加一系列室內活動時，必須出示完全接種疫苗的證明，例如去酒吧、餐館和娛樂場所。在聯邦食品和藥物管理局批准後，所有沒有醫療或宗教豁免的市府雇員也必須接種冠狀病毒疫苗。

「我們正在通過做我們知道最有效的方式來應對 COVID-19 的第四次激增——那就是接種疫苗、室內戴口罩，並通過這個新的高容量測試站點，再次擴大我們的檢測能力」公衛部官員在聲明中說，「在可預見的未來，COVID 將以某種形式一直與我們同在」。