非裔女攻擊屋崙華埠華人 大罵「滾回中國」

肇事女子拿瓶子砸人（圖中紅圈處），華人東主Wayne拿起椅子自衛，並保護顧客。（視頻截圖）

屋崙 (奧克蘭)華埠 9街一家超市華人東主Wayne 17日表示，4日發生一起仇恨亞裔事件。一名非裔女子攻擊華人，奪走華人眼鏡摔碎在地上。後來在他商店門口故技重施，另一華人顧客躲開。Wayne 站出來保護顧客和自己，用一張折疊椅隔開。女子拿起一瓶醬油想砸人，但沒砸中。女子不僅吐口水、罵人，還叫他「滾回中國」。

監控視頻顯示，女子離開超市門口後，還拿起路邊的廢棄紙箱砸向一位華人，疑似差點砸到他的腳，好在也沒傷到人。她一路攻擊騷擾四人。有目擊者說，事發後，數名附近商戶見義勇為，甚至有人還擊女子的攻擊行為，將此人驅趕出華埠。屋崙警方表示，女子因仇恨犯罪被逮捕。本報查詢發現，這是屋崙華埠範圍內第二起因仇恨犯罪被逮捕的肇事者。第一起受害者是華埠商會主席陳錫澎。 肇事女子在華人超市門口，試圖搶奪一顧客的眼鏡。（視頻截圖）

女子打人 還口出狂言

Wayne 表示，屋崙華埠此前一段時間罪案頻發，從年初開始，他的生意大受影響，客流量減少了50%。考慮到安全，他在商店門口共安裝了16個攝像頭，將此次仇恨犯罪案件的經過全部錄製下來。 屋崙華埠9街一家超市華人東主Wayne ，親身經歷一起仇恨亞裔攻擊事件。（記者劉先進 ／攝影）

事發時為8月4日上午9時40分。有兩位華人女士步行，從Wayne超市門口的人行道經過，向Broadway方向行走。而身穿白衣的非裔女子面對面走過來，忽然伸手搶走一名華人女子戴的眼鏡，大力摔在地上，眼鏡瞬間打碎。因為聲音巨大，引起了Wayne的注意。華人受害者趕緊報警。

肇事女子沒有停手的意思，快步走上來，到了超市門口。這時有一名男顧客在人行道的攤位上挑選商品。女子伸手想搶眼鏡，男顧客發現，快速轉頭避開。Wayne端起一張折疊椅，防止出現意外情況。女子隨後拿起攤位上一瓶醬油，砸向Wayne，他用椅子擋住。 肇事女子攻擊華人，華人東主Wayne拿起椅子自衛，並保護顧客。（視頻截圖）

女子開始停下來辱罵，而Wayne則一直拿著椅子嚴陣以待。女子舉止輕浮，甚至掀起上衣，露出胸脯。

Wayne說，當時拿椅子並非想要打肇事女子，只是為了隔開距離，保護自己，更重要的是保護顧客不受傷害。女子攻擊人未果，開始辱罵他和顧客，不僅吐口水，還要他「滾回中國」。「疫情爆發之後，前任總統說中國病毒、功夫流感，不少人將疫情責任怪在華裔頭上。類似的種族歧視，我經歷多次。」

華人見義勇為 把她趕出華埠

監控視頻顯示，女子離開華人超市 門口後，嘴上還在罵罵咧咧，一度豎中指罵人。隨後，她悻悻離開。走遠了幾十呎後，又拿起放在路邊的一個紙箱子，砸向一個華裔路人，路人快速跑開。好在箱子摔在地上，沒有造成太大傷害。

Wayne表示，肇事女子一路至少攻擊騷擾4個人，包括搶奪兩人的眼鏡，用瓶子砸他，再用紙箱子砸另一人。女子還在附近另一家超市偷東西，被店員喝止。

有目擊者表示，女子攻擊途中，附近有華人東主還擊，在數個華人見義勇為後，女子被驅趕出華埠。

據悉，警方在10分鐘內趕到，女子因為仇恨犯罪被捕。根據歷史資料，她有犯罪紀錄，曾因破壞他人財產被捕。此人疑似有精神疾病，警方依據強制精神患者治療的5150法案，將其拘押。根據加州福利及機構法典第5150 節，可以實施針對精神疾病危機的緊急收容，允許對被認為危及自我或他人或有嚴重精神疾病的患者進行長達72 小時的非自願精神評估和治療。 肇事女子曾拿起路邊箱子，砸向路人。（視頻截圖）

Wayne表示，聽說襲擊女子被釋放。截至發稿時，屋崙警局並未回應本報詢問，沒證實此消息。

社區領袖陳錫澎關切

多次出聲發對亞裔仇恨事件、熱心幫助華人維權的屋崙華埠社區領袖、商會主席陳錫澎，4月29日下午3時在市中心步行時被人從背後莫名攻擊打中頭部。襲擊者還一度喊出種族歧視的話語，並跑步離開。陳錫澎拍到此人背後照片，幫助警方將其逮捕。

陳錫澎表示，嚴重關切此案件，正在了解案件更新。若襲擊女子果真被釋放，又沒有被起訴仇恨犯罪，相當於鼓勵其再次攻擊犯罪。希望警方和地檢處能給出合理解釋。