20華人商家受害 檢控仇恨犯罪 多針對華裔

博徹思在華埠的媒體記者圓桌會議上說，「我們不會縱容仇恨犯罪，將會竭盡全力阻止」。（記者李怡攝影）

8月16日，舊金山 地區檢察長官博徹思（ Chesa Boudin ）宣布，對德里克·巴雷托 (Derik Barreto) 提起33項指控，其中包括仇恨犯罪 指控，犯罪事實涉及27起獨立的偷竊和破壞事件，受害者包括20家由華裔 經營的小企業。地方檢察長辦公室特別強調，發生在2021年4月至2021年8月之間的一系列罪行，都是出於種族動機。

「我們絕對不會容忍舊金山的暴力或仇恨犯罪。華裔商戶應該能夠安心經營，而不必擔心遭到故意破壞、入室盜竊騷擾等種族歧視行為。」博徹思說，「我們與舊金山的亞太裔社區站在一起，反對仇恨，將竭盡全力確保每個人都有安全感。」

舊金山地區檢察長辦公室指控德里克·巴雷托 (Derik Barreto)的罪名包括27項故意破壞重罪，此外還4項二級入室盜竊重罪，1項持有盜竊工具的輕罪，1項持有隱藏武器的輕罪，共有31項罪名加控仇恨犯罪。

所有27項故意破壞指控，均源於今年4月至8月期間發生的事件。據稱，巴雷托共打碎了20家商店的窗戶，並被指控使用彈弓、管子或錘子打破華裔商家的窗戶。地方檢察長辦公室還根據五起不同的事件指控五項二級入室盜竊罪，據稱他從這些商家的窗戶進入，盜竊現金和其他物品。大多犯罪是針對華裔企業，犯罪動機是出於種族和國籍原因。

博徹思一再譴責針對亞太裔社區的令人不安的犯罪趨勢。他說，「自 COVID-19 疫情爆發以來，我們看到針對亞太裔社區的仇恨和暴力事件的發生急劇上升，令人深感擔憂，我們不會縱容犯罪，將會竭盡全力阻止犯罪。」

如果您親眼目睹或經歷仇恨犯罪，請撥打舊金山地區檢察官熱線 (628) 652-4311。