火勢已控制 東灣野火疏散令解除

東灣野火疏散令解除。圖為加州消防員正在與野火搏鬥。(Getty Images)

聖拉蒙谷防火局 (San Ramon Valley Fire Protection District)表示，臨近聖拉蒙的康曲柯士達縣山麓地帶一棟建築14日發生火警，隨即引發野火，火勢迅速蔓延，警方發出災區居民疏散警報，這一警報延續了好幾個小時。

聖拉蒙消防局長梅爾 (Paige Meyer) 表示，警方14日下午約6時15分獲報，聖拉蒙地區Old School 路6600號發生火警。消防隊趕到現場時，發現整棟建築已被大火吞蝕。火勢兇猛，繼續拓展到附近野草區，形成一場野火。警消人員表示，野火延山區上坡燃燒。

康曲柯士達縣警局隨即對Finley 路北端與Finely 路以西的Morgan Territory路居民發出疏散令。梅爾說，這場火災中有一人受傷。

康曲柯士達縣消防局 (Contra Costa County Fire Protection District) 、東灣公園局 (East Bay Regional Park District) 、阿拉米達消防隊也參與協助救火。全部約150名消防員在野火現場，與大夥搏鬥。加州 森林防火廳 (Cal Fire) 也出動直升機，從高空投下滅火劑。

大批消防員於14日晚間8時15分開始控制火勢。晚間10時30分，消防隊推文表示，已阻止火勢蔓延。

梅爾表示，由於災區附近野草叢生，火星 掉在乾枯草木後，立刻引燃數處野火，野火蔓延迅速，並且沿著上坡地拓展。他說，直到15日上午時刻，這場野火已燒掉5畝地。

聖拉蒙消防隊長麥克馬拉(Dan McNamara) 說，野火爆發地帶地勢崎嶇險峻，救火工作 進行相當困難。他指出，15日上午約9時30分時，火勢已50%受控。消防隊已停止火勢蔓延。

消防火隊16日繼續留在現場與數處燃燒地點搏鬥，設法全面控制火勢。警消單位目前仍調查起火原因。