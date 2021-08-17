我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

老將伊古達拉回歸金州 柯瑞興奮

記者劉先進 ／舊金山報導
幫助勇士拿下三個總冠軍的老將伊古達拉確定回歸。（記者劉先進／攝影）
幫助勇士拿下三個總冠軍的老將伊古達拉確定回歸。（記者劉先進／攝影）

幫助勇士拿下三個總冠軍、建立金州王朝的老將伊古達拉（Andre Iguodala）確定回歸灣區；勇士招牌球星柯瑞表示，伊古達拉回來不只是為了坐在板凳末席，他將在球場上作出貢獻，是建立勇士文化和爭奪冠軍的一部分，為此他非常興奮。

儘管洛杉磯湖人等豪門熱情召喚，伊古達拉還是底薪簽約，決定回到圓夢冠軍之地。伊古達拉最輝煌的職業生涯都留給勇士，六個賽季中，幫助勇士五次進入總冠軍賽，三次奪冠，尤其是2015年總冠軍賽中，勇士大比數1比2落後於克利夫蘭騎士。教頭柯爾果斷變陣，讓伊古達拉首發，利用小球陣容遏制騎士進攻，最終幫助勇士奪得40年首個總冠軍賽，他也獲得總冠軍賽MVP榮耀。隨後，勇士迫於薪資壓力，放走伊古達拉。他在邁阿密熱隊兩個賽季，場均20.9分鐘，4.4分3.6個籃板2.3個助攻，三分命中率32.3%。雖然防守出色，但進攻方面承擔的角色越來越小。

此次回歸金州，伊古達拉依然能利用老將經驗發光發熱。進攻端可以作為組織後衛，幫忙柯瑞分擔持球壓力，也能無球切入得分。在防守端，作為側翼頂級防守者，他的盯防、抄截能力，都能給對手持球者施壓。

無怪乎前幾天勇士打夏季聯賽，柯瑞也表示，很興奮伊古達拉的回歸。「說實話，他決定回歸，有很多是他自己的想法。他瞭解自己油箱中還剩下多少東西。勇士不僅僅是他完成任務的地方，他非常有動力，明白我們如何做事，是建立我們的文化和爭冠的一部分。作為老將的領導力，他能給更衣室帶來平衡。而且，他不僅僅是在板凳上，還將在球場上作出貢獻，做他習慣做的事情。」

勇士休賽期比較平靜，除了召回伊古達拉，還底薪簽下側翼波特（Otto Porter Jr.）和大個子別利察（Nemanja Bjelica），兩人都有一定接球投射能力。此外，勇士還利用手中簽位，拿下新秀庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）。兩人在上一場對陣雷霆的夏季聯賽中，分別拿到18分和22分，都有不俗表現。

目前，勇士的14人大名單已經確定。隨著湯普森傷癒回歸，勇士首發將有柯瑞、湯普森、格林、維金斯和魯尼，輔以其他球員。只要湯普森能恢復到以前水準，勇士仍然是西區強有力的競爭者。

勇士招牌球星柯瑞表示，伊古達拉回來不只是為了坐在板凳末席，他將在球場上作出貢獻，...
勇士招牌球星柯瑞表示，伊古達拉回來不只是為了坐在板凳末席，他將在球場上作出貢獻，是建立勇士文化和爭奪冠軍的一部分，非常興奮。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 柯瑞 總冠軍賽

上一則

金山人語／美國不該一走了之

下一則

聖荷西市長 呼籲聖縣警長下台

延伸閱讀

NBA／湯普森復健狀態良好 柯瑞：這兩年對他很漫長

NBA／湯普森復健狀態良好 柯瑞：這兩年對他很漫長
NBA／參戰2024巴黎奧運？柯瑞：無時無刻都在想

NBA／參戰2024巴黎奧運？柯瑞：無時無刻都在想
NBA／梅西改披30號 柯瑞笑稱：品味不錯

NBA／梅西改披30號 柯瑞笑稱：品味不錯
足球／梅西也穿30號 NBA柯瑞：兄弟品味不錯

足球／梅西也穿30號 NBA柯瑞：兄弟品味不錯
勇士續約4年 得分王柯瑞簽了2.15億頂薪大合約

勇士續約4年 得分王柯瑞簽了2.15億頂薪大合約

熱門新聞

朋友懷緬馬連縣一接種疫苗後死於COVID-19的女子。（取自臉書）

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

2021-08-14 18:31
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

2021-08-13 01:50
洪斯比性侵8歲女童被捕。（聖荷西警方提供）

北加聖荷西男子闖入住宅 性侵8歲女童被捕

2021-08-11 17:14
一位不滿意服務的顧客，怒斥巴洛阿圖餐廳老闆：「滾回你的國家去。」（取自美聯社）

只因不接受現金 巴洛阿圖餐館老闆遭辱：滾回你的國家

2021-08-15 02:17
專家表示，睡眠需求依個人不同，一般建議是每晚睡7-9小時。(Getty Images)

睡多久才夠？專家：依年齡而異 成人至少7小時

2021-08-09 02:00
舊金山嚴格的疫苗強制令增加了餐廳員工的壓力，但COVID-19第四波感染可能已達極限。（取自美聯社）

專家預測：金山第4波新冠疫情 恐已達頂峰

2021-08-15 02:20

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛