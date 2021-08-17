老將伊古達拉回歸金州 柯瑞興奮

幫助勇士拿下三個總冠軍的老將伊古達拉確定回歸。（記者劉先進／攝影）

幫助勇士 拿下三個總冠軍、建立金州王朝的老將伊古達拉（Andre Iguodala）確定回歸灣區；勇士招牌球星柯瑞 表示，伊古達拉回來不只是為了坐在板凳末席，他將在球場上作出貢獻，是建立勇士文化和爭奪冠軍的一部分，為此他非常興奮。

儘管洛杉磯湖人等豪門熱情召喚，伊古達拉還是底薪簽約，決定回到圓夢冠軍之地。伊古達拉最輝煌的職業生涯都留給勇士，六個賽季中，幫助勇士五次進入總冠軍賽 ，三次奪冠，尤其是2015年總冠軍賽中，勇士大比數1比2落後於克利夫蘭騎士。教頭柯爾果斷變陣，讓伊古達拉首發，利用小球陣容遏制騎士進攻，最終幫助勇士奪得40年首個總冠軍賽，他也獲得總冠軍賽MVP榮耀。隨後，勇士迫於薪資壓力，放走伊古達拉。他在邁阿密熱隊兩個賽季，場均20.9分鐘，4.4分3.6個籃板2.3個助攻，三分命中率32.3%。雖然防守出色，但進攻方面承擔的角色越來越小。

此次回歸金州，伊古達拉依然能利用老將經驗發光發熱。進攻端可以作為組織後衛，幫忙柯瑞分擔持球壓力，也能無球切入得分。在防守端，作為側翼頂級防守者，他的盯防、抄截能力，都能給對手持球者施壓。

無怪乎前幾天勇士打夏季聯賽，柯瑞也表示，很興奮伊古達拉的回歸。「說實話，他決定回歸，有很多是他自己的想法。他瞭解自己油箱中還剩下多少東西。勇士不僅僅是他完成任務的地方，他非常有動力，明白我們如何做事，是建立我們的文化和爭冠的一部分。作為老將的領導力，他能給更衣室帶來平衡。而且，他不僅僅是在板凳上，還將在球場上作出貢獻，做他習慣做的事情。」

勇士休賽期比較平靜，除了召回伊古達拉，還底薪簽下側翼波特（Otto Porter Jr.）和大個子別利察（Nemanja Bjelica），兩人都有一定接球投射能力。此外，勇士還利用手中簽位，拿下新秀庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）。兩人在上一場對陣雷霆的夏季聯賽中，分別拿到18分和22分，都有不俗表現。

目前，勇士的14人大名單已經確定。隨著湯普森傷癒回歸，勇士首發將有柯瑞、湯普森、格林、維金斯和魯尼，輔以其他球員。只要湯普森能恢復到以前水準，勇士仍然是西區強有力的競爭者。