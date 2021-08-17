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警方嚴打街頭飆車 聖荷西逮捕兩人

記者李榮／聖荷西報導

街頭飆車一直是部分社區的頭痛問題，聖荷西警方指出，8月14日，聖荷西警方在取締街頭飆車表演活動（sideshows）中，成功逮捕了2名嫌犯，警方還在嫌犯車上發現他們攜帶的土製手槍。

聖荷西警察局指出，上周六（8月14日）聖荷西發生多宗街頭飆車活動，包括飆車者、圍觀者堵住路口，甚至在彭尼滕西亞公園（Penitencia Creek County Park）附近還造成車禍。聖荷西警方獲報後趕抵現場時發現，當時有超過200輛車參與，看到警察後這些人開始逃竄。

警方表示，到場的員警攔檢一輛涉案車輛後，在車上搜出了一把土製手槍（Ghost gun）。也就是沒有註冊，可能從網絡上購置的配件組裝而成的槍枝。警方隨即將車上的兩人逮捕。

聖荷西警方並表示，當天約有20人遭開罰單。此外，還有4輛車被吊走。在其中一個飆車現場，還有幾名觀賞者被逃離的車輛撞傷。

聖荷西警方強調，任何鼓動、或者傳播街頭飆車的訊息都屬於非法行為，包括透過社交媒體、口耳相傳通知街頭飆車的訊息者，都可能面臨1000元的罰款或者六個月的有期徒刑，「我們警察正在找宣傳街頭飆車的人。因為，我們要挽救民眾的生命！」

聖荷西警方呼籲民眾向警方通報各類街頭飆車的相關的信息。知情民眾可撥打電話（408）277-8900。如果需要匿名，可以撥打防治犯罪匿名舉報電話（408）947-7867。或者，民眾也可以上網舉報。

聖荷西 警察 車禍

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