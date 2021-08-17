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空小校友會慶祝空軍節 200人相聚歡

記者李榮／桑尼維爾報導
空小校友會舉辦慶祝空軍節的校友會活動。（記者李榮／攝影）
空小校友會舉辦慶祝空軍節的校友會活動。（記者李榮／攝影）

為慶祝814空軍節84周年，北加州空小校友會選在8月14日當天在桑尼維爾的Ortega公園舉行年會。眾人齊聚歡慶空軍節，中華民國駐舊金山辦事處長賴銘琪、僑教中心主任閻樹榮，以及多位僑界領袖都到場致意。

活動由會長金慰群及全體理事策畫舉行，也是疫情開放後北加州空小校友會第一次戶外校友會活動，到場校友及眷屬約有200餘人，氣氛熱烈溫馨。

中華民國駐舊金山辦事處長賴銘琪等人都到場致意。賴銘琪向大家問好之餘表示，空小校友會是他「非來不可的」，因為他的球友前空軍官校校長田在勱將軍，經常跟他講空軍的故事，「今天在此有機會對中華民國空軍表達最高的敬意，空小校友是最支持僑社活動的，不論是國慶升旗、國慶遊行、元旦升旗，都是最支持中華民國的，請大家攜家帶眷、扶老攜幼表達對政府的支持，讓他有機會做得更好。」

另外包括僑教中心主任閻樹榮、辦事處武官吳楨佑、辦事處副組長侯國南、僑務諮詢委員崔競乾、夫婿陸申博士、航太専家王立楨等人也都參加當日。節目在空小旗隊帶領進場揭開活動序幕，並邀請到排舞協會助陣，同時還有抽獎及卡拉OK等餘興節目。

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