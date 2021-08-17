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百萬刮刮樂彩券 灣區開出2張

編譯組／灣區16日電
灣區最近開出兩張獎金超過百萬元的刮刮樂彩券。（取自推特）
灣區最近開出兩張獎金超過百萬元的刮刮樂彩券。（取自推特）

加州彩票局（California Lottery）表示，加州刮刮樂彩券（Scratchers）最近開出6張獎金超過100萬元的彩券，其中兩張在灣區開出。

加州彩票局指出，居民瓦倫西亞（Vince Valencia）在舊金山1204 San Fernando Road CVS藥房購買的一張Instant Prize Crossword彩券，刮出200萬元頭獎。灣區另外一張百萬元刮刮樂彩券是溫菲爾德（James Wingfield）在東灣委利賀（ Vallejo）1740 Tuolomne St. 超市Food Maxx購買的Set For Life彩券，獎金為120萬元，售出這張彩券的Food Maxx可獲6000元紅利。

此外，由於跨州彩券周末都沒有開出頭獎，獎金繼續向上累積。兆彩（Mega Millions）17日頭獎獎金預計上看2億7400萬元，勁球（Powerball）18日頭獎獎金預計上看2億7400萬元。

從8月23日起，勁球每周抽獎次數將增為三次，新增抽獎日為周一。8月23日的勁球奬獎券將從8月22日開始發售。

加州 勁球 灣區

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