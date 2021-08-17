我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

罷免紐森最新民調 兩黨又拉鋸 民主黨嚴重欠缺熱情

編譯組／綜合16日電
哥倫比亞廣播公司最新紐森罷免民調再次顯示，兩派旗鼓相當。（美聯社）
哥倫比亞廣播公司最新紐森罷免民調再次顯示，兩派旗鼓相當。（美聯社）

有關州長紐森（Gavin Newsom）罷免選舉的又一民意調查顯示競爭不相上下，民主黨方面則存在嚴重的熱情欠缺。

哥倫比亞廣播公司(CBS)與YouGov在8月6日至8月12日期間對1856名加州人進行的民意調查顯示，54%的註冊選民反對罷免，而46%的人支持罷免，但在可能參加罷免選舉的選民中，反對率為52%，支持率為48%，競爭更加激烈。

柏克萊政府研究所與洛杉磯時報的一項民調發現，在對投票率進行加權後，雙方的差距為3個百分點，這對民調機構來說是一個必要的調整，因為迄今為止公布的每項民調都顯示，共和黨人對罷免事件更加關注，因此更有可能投票。

CBS的這項新民調發現，86%的川普2020年選民表示他們 「肯定會在罷免選舉中投票」，而在拜登2020年選民中，只有75%的人表示會這樣做。只有16%的川普選民 「不太關注 」或 「完全不關注 」罷免選舉，而拜登選民中這一數字上升到32%。

民調還發現，紐森在COVID-19、野火和抗旱方面的支持率為正，但在犯罪和無家可歸方面的支持率為負。具體到無家可歸問題，紐森的支持率只有40%。

對於罷免投票的第二個問題（如果紐森被罷免，哪位候選人應該取代他），高達45%的受訪者選擇 「沒有人 」或 「不確定」。(紐森團隊指示民主黨人將第二部分留空，這一策略正在引起人們的關注。)

只有兩名候選人--共和黨電臺主持人艾德（Larry Elder）和民主黨YouTube主播帕弗拉斯（Kevin Paffrath）--在民調中獲得兩位數的支持。

哥倫比亞廣播公司/YouGov的民調是過去一個月內發布的第四項重要民調，如果將這四項民調（哥倫比亞廣播公司/YouGov、柏克萊/洛杉磯時報、Emerson/Nexstar、SurveyUSA/聖地牙哥聯合論壇報）的結果平均起來，就可以描繪出以下的競選情況：

問題一：(紐森應否被罷免？)

是：48%

否：47.5%

問題二：(哪位候選人應該取代紐森？)

1. 埃爾德Larry Elder 21.8%

2. 帕弗拉斯Kevin Paffrath 11.0%

3. 考克斯（John Cox）7.5%

4. 福克納（Kevin Faulconer） 5.5%

T-5. 凱利 （Kevin Kiley）4.0%

T-5. 詹納（Caitlyn Jenner） 4.0%

民調 紐森 投票

上一則

華裔高中生左予涵 回收電腦助弱勢

下一則

百萬刮刮樂彩券 灣區開出2張

延伸閱讀

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
國安顧問坦承：錯估阿富汗情勢訊息 一路上達拜登

國安顧問坦承：錯估阿富汗情勢訊息 一路上達拜登
拜登辯護撤軍決定：阿富汗軍不肯戰 不該美軍送命

拜登辯護撤軍決定：阿富汗軍不肯戰 不該美軍送命
拜登堅稱撤軍正確 留駐阿富汗只對中俄有利

拜登堅稱撤軍正確 留駐阿富汗只對中俄有利
金山華埠愛心捐款1.9萬元 小李：感謝社區關心愛護

金山華埠愛心捐款1.9萬元 小李：感謝社區關心愛護

熱門新聞

朋友懷緬馬連縣一接種疫苗後死於COVID-19的女子。（取自臉書）

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

2021-08-14 18:31
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

2021-08-13 01:50
洪斯比性侵8歲女童被捕。（聖荷西警方提供）

北加聖荷西男子闖入住宅 性侵8歲女童被捕

2021-08-11 17:14
一位不滿意服務的顧客，怒斥巴洛阿圖餐廳老闆：「滾回你的國家去。」（取自美聯社）

只因不接受現金 巴洛阿圖餐館老闆遭辱：滾回你的國家

2021-08-15 02:17
專家表示，睡眠需求依個人不同，一般建議是每晚睡7-9小時。(Getty Images)

睡多久才夠？專家：依年齡而異 成人至少7小時

2021-08-09 02:00
舊金山嚴格的疫苗強制令增加了餐廳員工的壓力，但COVID-19第四波感染可能已達極限。（取自美聯社）

專家預測：金山第4波新冠疫情 恐已達頂峰

2021-08-15 02:20

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛