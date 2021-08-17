罷免紐森最新民調 兩黨又拉鋸 民主黨嚴重欠缺熱情

哥倫比亞廣播公司最新紐森罷免民調再次顯示，兩派旗鼓相當。（美聯社）

有關州長紐森 （Gavin Newsom）罷免選舉的又一民意調查顯示競爭不相上下，民主黨方面則存在嚴重的熱情欠缺。

哥倫比亞廣播公司(CBS)與YouGov在8月6日至8月12日期間對1856名加州人進行的民意調查顯示，54%的註冊選民反對罷免，而46%的人支持罷免，但在可能參加罷免選舉的選民中，反對率為52%，支持率為48%，競爭更加激烈。

柏克萊政府研究所與洛杉磯時報的一項民調 發現，在對投票 率進行加權後，雙方的差距為3個百分點，這對民調機構來說是一個必要的調整，因為迄今為止公布的每項民調都顯示，共和黨人對罷免事件更加關注，因此更有可能投票。

CBS的這項新民調發現，86%的川普2020年選民表示他們 「肯定會在罷免選舉中投票」，而在拜登2020年選民中，只有75%的人表示會這樣做。只有16%的川普選民 「不太關注 」或 「完全不關注 」罷免選舉，而拜登選民中這一數字上升到32%。

民調還發現，紐森在COVID-19、野火和抗旱方面的支持率為正，但在犯罪和無家可歸方面的支持率為負。具體到無家可歸問題，紐森的支持率只有40%。

對於罷免投票的第二個問題（如果紐森被罷免，哪位候選人應該取代他），高達45%的受訪者選擇 「沒有人 」或 「不確定」。(紐森團隊指示民主黨人將第二部分留空，這一策略正在引起人們的關注。)

只有兩名候選人--共和黨電臺主持人艾德（Larry Elder）和民主黨YouTube主播帕弗拉斯（Kevin Paffrath）--在民調中獲得兩位數的支持。

哥倫比亞廣播公司/YouGov的民調是過去一個月內發布的第四項重要民調，如果將這四項民調（哥倫比亞廣播公司/YouGov、柏克萊/洛杉磯時報、Emerson/Nexstar、SurveyUSA/聖地牙哥聯合論壇報）的結果平均起來，就可以描繪出以下的競選情況：

問題一：(紐森應否被罷免？)

是：48%

否：47.5%

問題二：(哪位候選人應該取代紐森？)

1. 埃爾德Larry Elder 21.8%

2. 帕弗拉斯Kevin Paffrath 11.0%

3. 考克斯（John Cox）7.5%

4. 福克納（Kevin Faulconer） 5.5%

T-5. 凱利 （Kevin Kiley）4.0%

T-5. 詹納（Caitlyn Jenner） 4.0%