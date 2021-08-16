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要求繼續禁車…金山沿海公路重開 民眾示威反對

記者李晗／舊金山報導
上百人在日落區沿海公路示威，要求繼續禁車，反對重啟車流。（記者李晗／攝影）
上百人在日落區沿海公路示威，要求繼續禁車，反對重啟車流。（記者李晗／攝影）

舊金山日落區的沿海公路（Great Highway）將於今（16）日重新開放車輛行駛，引起爭議以及反彈聲音。15日上午，就在開放車流之前的最後一天，上百民眾聚集在公路上示威遊行，反對政府的決定。

示威者舉著標語，要求沿海公路繼續禁車，讓予民眾享受戶外空間。加州參議員威善高（Scott Wiener）、兩位市議員楊馳馬（Matt Haney）、潘正義（Dean Preston）出席了周日的示威。沿海公路旁就是舊金山知名的Ocean Beach景點。

上百人在日落區沿海公路示威。（記者李晗／攝影）
上百人在日落區沿海公路示威。（記者李晗／攝影）

去年疫情初期，因為「居家避疫」（Shelter-in-place）的關係，大眾需要戶外空間。因此當時舊金山市府直接將這條日落區的沿海公路開闢為人行道路，禁止車輛通行。隨後沿海公路廣受歡迎，成為了行人、自行車手、滑板愛好者的戶外公園，許多的家長帶著孩童在此玩耍。

但是隨著疫情逐漸好轉，人們外出開車的需求增大，這條路的使用權問題就成為新的爭議。舊金山市長布里德（London Breed）、日落區市議員馬兆明（Gordon Mar）以及多位官員在8月初時突然宣布，將會在8月16日重新開放沿海公路，讓車輛可以行駛。8月16日也是舊金山學校的開學日。

灣區捷運（Bart）董事、自行車手李正元（Janice Li）一直在高調反對沿海...
灣區捷運（Bart）董事、自行車手李正元（Janice Li）一直在高調反對沿海公路重啟車流。（記者李晗／攝影）

灣區捷運（Bart）董事、自行車手李正元（Janice Li）一直高調反對沿海公路重啟車流。她表示，對於布里德與馬兆明的「私自」決定感到失望。她認為市政府應該要更多的與居民溝通，而不是突然決定重啟。她認為理想的方式就是沿海公路在2023年實現全面禁車。

最新的沿海公路車流方案，也並非是完全開放給車流，而也是一種「妥協」：周一早上6時至周五中午12時期間，沿海公路將開放車流。在周五下午至直到周一上午（包含周末）6時的時段，則是禁車，供行人使用。這個方案將行之有效直到市議會通過了其他方案。

目前也有反對團體發起上訴，希望推翻政府的決定。但是據悉因為目前舊金山市仍然是屬於疫情「緊急」狀態，也就是市長布里德尚未有解除全市的緊急狀態，所以外界認為市長有權決定道路使用的方式。

馬兆明此前在聲明中支持重開的「妥協」方案。他指出，工作日開放車流，周末禁車的方案，是一種「有意義的妥協和正確的前進道路。」部分日落區、列治文區的居民也支持重開道路，因為沿海公路是連接舊金山列治文區和聖馬刁縣的重要交通道路，關閉之後導致許多車流必須選擇其他道路，影響交通便利性。另一方面，沿海公路禁車之後，許多車流進入日落區的社區內，甚至「超速」，令人擔憂交通安全。

舊金山 疫情 遊行

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