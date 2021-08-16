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桑尼維爾槍擊案 掀Airbnb管理亂象

編譯組／灣區15日電
桑尼維爾Airbnb派對槍擊案暴露出市府管理短租屋的許多問題。(美聯社)
桑尼維爾Airbnb派對槍擊案暴露出市府管理短租屋的許多問題。(美聯社)

桑尼維爾上周發生的短期租屋槍殺血案，暴露市府管理短期租屋平台愛彼迎 (Aribnb) 的種種問題。7日晚間桑市市區Navarro街一處Aribnb短期民宿舉行大型派對，來賓高達150人。熱鬧中突然傳出槍響，18歲的年輕人愛爾哈尼亞(Elias Elhania)中彈身亡。

案發之後，警方發現租出的獨棟屋處處違反政府規定。根據市府資料，屋主並沒有向市府相關單位登記。槍案發生時，屋主人不在現場。另外根據桑尼維爾短期租屋規定，獨棟屋最多只能租給四名成人。派對慘案發生時，屋內聚會高達150人之多。

東灣奧倫大(Orinda) 一處Aribnb約兩年前萬聖節期間，爆發大型槍殺慘案，造成五名年輕人喪生之後，全國各地Aribnb短期租屋槍殺事件不斷發生，突顯出市府與出租公司管理短期租房的問題。

舊金山州大旅遊管理系教授安達(Brian Aday)說，短期租屋出了問題，責任應該歸屬誰？屋主與市府都必須負責，可是管理權限何在？執行管理應由誰來負責？

管理權限確實不清不楚。桑尼維爾公共安全警官吳攀 (音譯，Phan Ngo) 表示，市府要求參與Aribnb屋主都必須向市府登記，每次出租房客不得超過四人，屋主必須住在屋內，另外屋主每年必須繳納收取房租稅。然而法規歸法規，沒有確實執行，Aribnb租屋平台沒有經常與市府共同檢查出租房屋登記情形。

吳攀說，市府登記參與短期租屋舍共有76處。然而7日命案發生房屋並沒有登記。Aribnb稱，房客在沒有得到屋主許可下，自行開派對。然而事實上登記租屋的人是誰仍不清楚。

吳攀說，桑尼維爾這次命案，情形與其他城市短期租屋發生的事件雷同，有人經由Aribnb租屋平台租到一所房舍，可是這些房屋公寓並沒有向市府登記。突然之間發生重大治安事故，警方也在突然之間獲悉整個情況。

吳攀說，如果Airbnb登記租屋沒有與市府資料對證，警方無從得知到底多少人在沒有許可下，自行短期出租房舍。因警力有限，無法確實調查短期房東是否取得許可。

桑尼維爾市府計畫於9月14日市議會開會期間，審議短期租屋法規。吳攀表示，目前無法預測，血案發生之後，市府可能採取的對策。

然而地方社區領導人士指出，血案發生後，數百民眾在社交媒體Nextdoor發文表達他們內心的憤慨。他們指出，只是將血案發生房子從Aribnb平台移除是不夠的，「這好像在癌症細胞上貼繃帶一樣」。即使將目前這名屋主移除後，同樣問題仍會在其他地方出現。

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