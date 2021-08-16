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疫後首次戶外大型活動 國際童玩節振奮人心

記者王子涵／聖荷西報導
當地兒童舞蹈社團在主舞台區表演芭蕾舞節目。(記者王子涵／攝影)
當地兒童舞蹈社團在主舞台區表演芭蕾舞節目。(記者王子涵／攝影)

由北加州台灣文化體育協會主辦的第11屆國際童玩節日昨在庫比蒂諾紀念公園舉行。本次活動主題是「看見台灣！Amazing台灣」，呈現歡樂氣氛之餘，向主流社會介紹台灣、呈現台灣。文體會會長高椿惠表示，本次童玩節活動共有超過88個攤位，數百名義工參加，前來遊玩的民眾更是超過預期。

「很高興通過這樣的方式幫助大家走出疫情的陰霾，振奮人心」，高椿惠說

本次活動是疫情放緩以來，灣區最早舉辦的大型戶外活動之一，得到了包括庫比蒂諾市政府、佛利蒙市政府、駐舊金山台北經濟文化辦事處、灣區華僑文教服務中心、童軍團等社會各界的支持。

參展攤位設計了很多遊戲項目，為家長和孩子提供了互動的機會。(記者王子涵／攝影)
參展攤位設計了很多遊戲項目，為家長和孩子提供了互動的機會。(記者王子涵／攝影)

開幕式上，庫比蒂諾市副市長趙良方致辭，表示很榮幸看到台灣各界對於這次活動的大力支持，這是全灣區盛會。庫市很高興與文體會一起合作舉辦，希望童玩節可以繼續舉辦下去。

文體會設計了線上遊園指南。遊客可以通過掃描二維碼，獲取地圖、表演節目、攤位介紹等信息。高椿惠介紹，這樣的安排是出於環保的考慮，節省了大量印刷的成本，為社區的環境作出貢獻。

世界日報作為參展一方，全程參與、協助活動的進行。(記者王子涵／攝影)
世界日報作為參展一方，全程參與、協助活動的進行。(記者王子涵／攝影)

僑務委員李漢文表示，今年攤位所呈現的內容十分精采。儘管因為疫情影響，活動所受到的大額捐助較往年有所減少，但是小額捐助的數量有很明顯增加，說明了更多的民眾對於童玩節的期待。

李漢文說，很感動參與活動的民眾都自覺地戴起了口罩，很感激大家的配合：「亞裔群體在這次疫情的抗爭中貢獻了很多力量。」

此次活動得到了美國最大的青年組織群體童軍團的支持，157名成員分散在會場各處，保證活動的順利進行。

套圈圈是整個活動中最熱門的遊戲。(記者王子涵／攝影)
套圈圈是整個活動中最熱門的遊戲。(記者王子涵／攝影)

童玩節場地分為舞台區、操場活動區、美食區、醫療義診區、遊樂場、國際村、科學童玩村、兒童遊戲村、童軍團等。現場還各種表演活動、傳統服裝遊行等。

一位家長表示：「很多親子遊戲設計的很棒，很久沒有看到小孩子這麼開心的在戶外玩耍了。」

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