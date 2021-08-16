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灣區反對興建新屋者 多為富裕社區

編譯組／灣區電
灣區部分社區反對興建新屋，例如蒙特賽倫諾市要求將其原本須於2031年達到建設新住房與公寓的既定目標減半。(蒙特賽倫諾市府官方臉書)
灣區部分社區反對興建新屋，例如蒙特賽倫諾市要求將其原本須於2031年達到建設新住房與公寓的既定目標減半。(蒙特賽倫諾市府官方臉書)

總共有27個灣區的鄉鎮、城市與郡縣，上個月向「灣區政府協會」(Association of Bay Area Governments)提出正式上訴，尋求降低建設新住房目標。申訴減少新屋最大幅度包括薩拉度加、洛斯阿圖斯、洛斯阿圖山麓、巴洛阿圖、阿拉米達市、拉法耶(Lafayette)、快樂山(Pleasant Hill)與大部分的馬林縣。加州支持住房組織「YIMBY」成員艾克豪斯(Aaron Eckhouse)對此表示，這些申訴城鎮大都來自最富有的社區。

支持住房組織發現，灣區18個家庭收入中位數最高的城市中，有11個正在抗議爭取他們的住房分配，並不讓人意外。這些申訴、爭端、抗爭、政策小規模衝突，在未來十年的灣區城市新住房與公寓開發中，將起重要作用。在創紀錄高房價與高租金情況下，經濟學家與規畫人士正敦促更多開發案，否則該地區將面臨創新與經濟發展停滯的風險。

「地區住房需求分配」(Regional Housing Needs Allocation，簡稱RHNA) 其中一個措施是決定社區允許何種社區住房成長規模。灣區規畫師深入研究細節，並公布每個縣市住房需求的初步規畫，力求在交通與就業樞紐進行更多開發。

自2023年開始的下一個8年周期，灣區目標是開發比前一個周期增加2倍至44萬1000間新住房與公寓。許多灣區城市未能在前一個周期達到目標。但是，州立法人士現在對未達目標的城市，採取更嚴厲的處罰措施。州規畫師預估，加州短缺數百間住房單位以提供人口需求。

例如，蒙特賽倫諾市(Monte Sereno)要求將其原本須於2031年達到建設193間新住房與公寓的既定目標減半。這個目標數量是之前目標的3倍。該地區的房屋中價位為370萬元。當地社區官員認為，目標超出市府負擔能力。規畫師指出，市府員工相當少，房屋數量已超過工作所可承擔範圍，可接送員工到就業中心的巴士與火車交通工具也不多。

聖他克拉拉縣與康曲科士達縣也提出申訴，表示他們擔心缺乏道路、水資源與下水道。聖縣規畫師指出，分析並未將聖縣與城市合作收購土地做為未來開發協議，納入計算考量。

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