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環保勝利 東聖荷西機場明起改用無鉛燃油

記者王子涵／聖荷西報導
對於贊成關閉機場的人們來說，更換無鉛汽油是一個階段性的勝利。（記者王子涵／攝影）
對於贊成關閉機場的人們來說，更換無鉛汽油是一個階段性的勝利。（記者王子涵／攝影）

居住在東聖荷西里德山景（Reid-Hillview）機場附近的居民，近日終於迎來了一個好消息。從下周一開始，由此機場起降的飛機，全部改為使用不含有鉛成分的航空燃油。一位當地航空燃油調查委員會的成員表示：「這是一場關乎環境保護和社區健康的勝利，我們再也不用抱怨鉛污染的危害了。」

來自機場安全運營與社區關係的非盈利組織官員表示，里德山景機場仍將繼續運營，在經歷數年向聖他克拉拉縣政府的公開請求後，對當地居民健康有害的含鉛燃油，將在未來的幾周內被無鉛燃油所取代。

然而，這份聲明並不是整件事情的結束，這座已經服役82年的機場的命運，仍然撲朔迷離。越來越多的政府官員加入到贊成關閉機場的陣營，更多的研究報告也指出，該機場有嚴重的鉛污染問題，以及噪音過大、安全有隱患等設計上的漏洞。贊成關閉的人指出，這片土地本可以被用作建造更多住房，以供當地的低收入群體居住。

然而，反對關閉者也給出了他們的理由。他們指出，這座機場是當地很重要的交通樞紐，它承擔了大部分小飛機的起降任務和急救活動。不過，而這一說法被聖縣消防局在幾個月前就已否認。

對於在月初公佈的有關當地兒童血液鉛含量過高的研究報告，反對者也反駁道，在報告中所檢測的約1萬7千份兒童血樣中，只有1.7%的樣本鉛含量偏高，需要進一步的檢測和觀察。然而，全州範圍內的兒童達到相同標準的比例是1.5%，兩者的數據並沒有根本性的差別。根據一份2018年的調查報告發現，聖他克魯茲縣的兒童血液鉛含量達到了2%，甚至超過了里德山景機場周圍1.5哩居住的兒童。

看來，更換燃油還只是問題的一部分，這場糾紛仍將繼續進行。而根據原計畫，聖他克拉拉縣政府將於2033年關閉里德山景機場。

機場 檢測 低收入

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