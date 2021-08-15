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音樂節與大師同台 尤婧儒：收穫知識友誼 經歷終生難忘

記者李怡 / 舊金山報導
本次「台北大師星秀音樂節」，學生尤婧儒（站立者）在舊金山音樂學院室內樂演出。（照片由音樂節提供）
本次「台北大師星秀音樂節」，學生尤婧儒（站立者）在舊金山音樂學院室內樂演出。（照片由音樂節提供）

第三屆「台北大師星秀音樂節」（Taipei Music Academy & Festival，TMAF）參與的學生，來自世界各地，高手如雲，個個都是經過林昭亮大師團隊嚴格篩選之後脫穎而出的。據悉，本次的台北音樂節，一共收到了300多件申請，有許多來自知名音樂學院的學生，也有的是名師推薦。在甄選過程中，評委們採用「雙盲法」（double blind）來打分，以保證評選的公平公正，最終，只有46位學生有幸入選本屆音樂節。

連續三年參加台北大師星秀音樂節的學生尤婧儒，是入選者之一。

尤婧儒出生於台灣，現就讀於美國洛杉磯科爾本音樂學院（Colburn school ）本科，主修低音提琴演奏專業。她從小學習鋼琴，10歲開始接觸低音提琴。2016-2017年以全額獎學金的榮譽考入某國際知名音樂節。尤婧儒說，與之前的兩屆台北大師星秀音樂節相比，本次音樂節可謂是「時間緊，任務重，收穫多，突破了很多我自認為的不可能。」

因為疫情的原因，這次音樂節是兩個月前決定從台北移師舊金山的，同學們剛剛從世界各地到達舊金山後，就要開始參加大樂團表演，而且只有四天的排練時間。一般大型樂團演出要排練數周，只有非常成熟和專業的樂團才會只排練2至3天。尤婧儒說，「我們在這麼短的時間內做到了，這突破了我認為的不可能。在這過程中，訓練了我們每一位學生的專注力和自我掌控力，也讓我在之後的演出中更自信。」

這次的音樂節老師們的授課風格，也讓尤婧儒深受觸動。老師們採用的是亦師亦友、寓教於樂的教學方式，真正的做到了言傳身教。她說，「老師們午飯都會和學生一起吃，可以隨時向老師提問。原本遙不可及，只能在舞台上見到的明星音樂家們，突然就來到你身旁，像朋友一樣，跟我們分享他自己成長和演出的故事和經歷。這些故事，可能是學校開一個專題演講才可以聽到的經驗分享，我覺得這很酷。」

與尤婧儒同樣演奏低音提琴的Nick Arredonde，是美國本地的學生，他曾多次參加知名國際音樂節並獲得多項獎勵和殊榮。有機會參加「台北大師星秀音樂節」，他感到十分難得。他說道，「星秀音樂節讓我和每一位共同演出的學生和老師都建立有很深的聯接，我覺得就像是和我的弟兄姐妹和家人在一起，這個溫暖和快樂是在其他地方找不到的。」

舊金山是一座浪漫的城市，音樂會在此舉辦，同學們都感到很興奮。尤婧儒說道，「因為這次音樂節舉辦在舊金山，這是個充滿藝術氣息的城市，一方面，讓我們覺得遠道而來只是為了做好這一件事情，所以也會更專注用心。但另一方面，大家也很珍惜舊金山音樂學院提供的環境和與國際學生一起學習的那種歡樂活躍的氛圍。收穫寶貴的專業知識之外，也收穫了友誼。這次的經歷真的會讓我終生難忘。」

樂團演出後的合影。學生尤婧儒（後排右一），學生Nick Arredonde（前排...
樂團演出後的合影。學生尤婧儒（後排右一），學生Nick Arredonde（前排右二）低音提琴老師Peter Lloyd（前排右一）。（照片由音樂節提供）

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