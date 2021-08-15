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一個月辦出音樂節 舊金山台北姐妹市委員會大功臣

記者李榮／灣區報導
林昭亮（左一）特別去與徐大麟道謝。徐大麟可以說是這次活動幕後運籌帷幄的將軍。（徐大麟提供）
林昭亮（左一）特別去與徐大麟道謝。徐大麟可以說是這次活動幕後運籌帷幄的將軍。（徐大麟提供）

表演藝術家一輩子的苦練，就是期盼在舞台上呈現給觀眾欣賞。原本「台北大師星秀音樂節」就是參與音樂家們今年最重要的展現機會之一，但突然因為台灣疫情，而差點無法舉辦。為突破困境，林昭亮臨時敲定舊金山音樂學院的場地，做出將音樂節「移師」舊金山的大膽想法。僅一個多月的準備期，就成功在舊金山灣區完美舉行，還進行了全球線上直播，而這一切的幕後功臣，其實是舊金山台北姐妹市委員會。

這次台北大師星秀音樂節能突破疫情的困境，並且藉由音樂與文化進入國際，除了林昭亮與音樂家團隊的陣容以外，最重要推手就是幫助落地的舊金山台北姐妹市委員會。多年來在官方外交的限制之下，台灣透過民間的實質交往一直有另外的渠道，包括去年舊金山台北姐妹市委員會捐了大批的個人防護配備給舊金山。而這次姐妹市委員會的表現，就是多年來國民外交的累積。

要將大型音樂節搬移到舊金山，第一個挑戰當然是「錢」。舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟指出，一聽到音樂節要到舊金山，很快就得到社區的支持。包括徐大麟本人，以及胡立民 、龔行憲、朱偉人、陳鈞亞、尹集成、李廣益、胡正明、林伯仁、Team Research Inc.、林富元、賴積裕、張維超、謝自強等人都慷慨解囊。另外，胡立民、李喬琚、蔡秀美、馬喬安、鄧灼照和全體委員的支持，立即啟動幫忙，「這是整體團隊的共同努力。」

「林昭亮先找好了舊金山音樂學院，之後就是煩惱經費。舊金山台北經文處賴處長來跟姐妹會談。我們一看，發現這事跟姊妹會的宗旨完全符合，又有林昭亮大師，對我們是天上掉下來的機會。」徐大麟回憶，姊妹會評估所需預算後，認為數字可以應付，隨即應允並動員人脈。

姊妹市還主動升級藝術家們的食宿。徐大麟說，原本音樂節選定的旅館是中國城的飯店，「但這些音樂家是國際級的，不應該要擔心表演時的財務，我們要給他們更高規格表示尊敬。」最後在姊妹市的資助之下，團隊入住洲際飯店（InterContinental），也品嚐了中外知名的舊金山嶺南小館等多家知名餐廳。

「文化活動一直是很好的交流平台，龔行憲、朱偉人很早就想過要辦festival，可是真的很困難。林昭亮是世界級大師，又已經招兵買馬將最好的音樂家請到台北星秀音樂節，我們姐妹市想像都想像不到能有這樣的機會。」徐大麟表示，音樂節在極短時間完成，甚至在票房上還打敗了舊金山交響樂團，在舊金山台北的友誼歷史上寫下了重要的一頁。目前也在運作，將現場演奏獻給徐大麟的「I left my heart in San Francisco」放到主流平台上播放，甚至希望能成為舊金山市府的官方版本，「這回，大家將一個危機、一個美麗的意外，轉變成一次奇蹟。」

舊金山 台灣 疫情

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