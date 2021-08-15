我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

台北大師星秀音樂節 移師金山完美演出

記者李晗 / 舊金山報導
台北音樂節在史丹福大學舉行音樂會。（台北音樂節官方提供）
台北音樂節在史丹福大學舉行音樂會。（台北音樂節官方提供）

今年的第3屆「台北大師星秀音樂節」，在各方的努力之下移師舊金山舉辦，大獲成功。雖然隔著太平洋，舊金山和台北兩座城市也都能夠心手相牽，在疫情期間共譜一曲音樂佳話。

音樂節背後的靈魂人物、著名小提琴家林昭亮（Jimmy Lin）說，感謝每一場前來聽音樂的愛樂人士。他也盛讚學生們的高水準演出，對於本次的音樂節的成果無比滿意。

各界支持的結晶

音樂節能夠成功在舊金山亮相，也是各界支持、努力的結晶。

今年因為台灣疫情原因，台北音樂節面臨取消，令創辦人林昭亮苦惱不已。在機緣巧合的情況下，他將目光投向了海外——加州舊金山。他通過電話聯絡舊金山音樂學院（SFCM），並通過舊金山台北姐妹市委員會和各界的努力支持，最終把音樂節搬來了舊金山灣區。

林昭亮說，今年音樂節結束的那個周六下午，心情真的一下子輕鬆了許多，似乎終於可以放下肩膀上的重擔了。他說，前後兩個月的緊張的準備工作，除了音樂上的磋商，還有許多行政事務，令他幾乎無法放鬆。然而看到一切都有序地進行之後，直到最後的圓滿收官，他終於舒了一口氣。

「無論是音樂家還是學生們，都是要給聽眾一個最好的表現。」林昭亮說，自己對於史丹福大學的演出、以及隨後的兩場在舊金山的演出，都感到很滿意、很高興。他也特別感謝姐妹市委員會的徐大麟博士，強調「沒有徐博士，沒有各界的音樂愛好者，這件事情是做不成的。」

教學是台北音樂節的重點。今年的音樂節邀請了眾多的大師，與來自全球各地的學生一起參與合作演出。老師和學生們一起排練，準備音樂節目，同台一起表演。

林昭亮強調，老師的經驗和成就，加上年輕音樂家的活力與熱情，能夠碰撞出無限的火花與靈感。音樂節中，老師與學生之間的關係，也是亦師亦友，大師們更是言傳身教，把舞台上和人生中的經驗，都傳授給了學生。

「老師有時要有做老師的態度，學生們可以從他們身上多多了解專業的音樂詮釋和處理。」林昭亮說，但是在台下的時候，老師也都是蠻平易近人的，大家可以一起開玩笑，有比較輕鬆的一面。

在舊金山綵排的時候，指揮大師史拉特金（Leonard Slatkin）跟學生講，在謝幕站起來時，記得要笑一笑，因為有時候音樂家會非常嚴肅，笑容則可以感染很多台下的觀眾。許多學生也都銘記老師的教誨。

演出結束之後，史拉特金也對於本次台北音樂節的演出不吝溢美之詞。曾經參與上百場國際超一流水平的音樂演出的史拉特金，在演出台上也直言表示，本屆台北音樂節是他經歷過的最震撼（powerful）的演出。

林昭亮說，大師們的責任把每一場音樂會都做到最好，讓年輕音樂家感受到音樂帶給人的魅力，這是音樂家的責任，也能夠讓年輕一輩受到這種舞台上的熏陶和感染，這種影響是一輩子的。

圓滿落幕 展望未來

三場演出，場場精彩。音樂節的圓滿落幕，也成為雙城友誼歷史上的一個不期而遇的美麗「意外」。

「音樂的創造過程雖然非常辛苦，但是也充滿了樂趣，」林昭亮回顧這過去兩周的努力時說。他希望下一年音樂節能夠回到台北，但是未來音樂節在海外演出合作都有可能性。

林昭亮的太太何瑞燕也是全程協助音樂節的得力助手。她說，過去一年，音樂界很少有這樣的公開的演出機會，無論是對於指揮家還是管弦樂的演奏者，令不少年輕音樂家都感到迷茫。然而，在經歷了這一次的音樂節之後，大師們給予年輕學生的鼓舞，能夠起到積極正面的作用，讓他們知道，音樂依然有前途，音樂依然可以為每一個人帶來獨一無二的美好感觸。

更多的音樂節動態和未來的活動信息，可以瀏覽官方網站：https://www.taipeimaf.com/。

台北音樂節在舊金山圓滿落幕，林昭亮感到滿意。（記者李晗 / 攝影）
台北音樂節在舊金山圓滿落幕，林昭亮感到滿意。（記者李晗 / 攝影）
台北音樂節學生在舊金山音樂學院的演出。（台北音樂節官方提供）
台北音樂節學生在舊金山音樂學院的演出。（台北音樂節官方提供）

舊金山 疫情 台灣

上一則

一個月辦出音樂節 舊金山台北姐妹市委員會大功臣

下一則

馬連縣首例 女歌手接種疫苗仍染疫亡

延伸閱讀

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診
金山新冠病例驟增 確診率灣區第二高

金山新冠病例驟增 確診率灣區第二高
神學士帶回中世紀刑罰 將小偷臉龐塗黑遊街示眾

神學士帶回中世紀刑罰 將小偷臉龐塗黑遊街示眾
紐森回金山催票反罷免 全城官員出動

紐森回金山催票反罷免 全城官員出動
舊金山17歲學生遇害懸案15年 警懸賞25萬元緝兇

舊金山17歲學生遇害懸案15年 警懸賞25萬元緝兇

熱門新聞

青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

2021-08-13 01:50
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19
朋友懷緬馬連縣一接種疫苗後死於COVID-19的女子。（取自臉書）

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

2021-08-14 18:31
劫匪乘坐金色的車輛逃離現場。（台山同鄉會社安隊供圖）

金山奧克蘭華埠再爆搶劫 華裔青年見義勇為中彈

2021-08-07 20:16
洪斯比性侵8歲女童被捕。（聖荷西警方提供）

北加聖荷西男子闖入住宅 性侵8歲女童被捕

2021-08-11 17:14

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟
全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷