台北大師星秀音樂節 移師金山完美演出

台北音樂節在史丹福大學舉行音樂會。（台北音樂節官方提供）

今年的第3屆「台北大師星秀音樂節」，在各方的努力之下移師舊金山 舉辦，大獲成功。雖然隔著太平洋，舊金山和台北兩座城市也都能夠心手相牽，在疫情 期間共譜一曲音樂佳話。

音樂節背後的靈魂人物、著名小提琴家林昭亮（Jimmy Lin）說，感謝每一場前來聽音樂的愛樂人士。他也盛讚學生們的高水準演出，對於本次的音樂節的成果無比滿意。

各界支持的結晶

音樂節能夠成功在舊金山亮相，也是各界支持、努力的結晶。

今年因為台灣 疫情原因，台北音樂節面臨取消，令創辦人林昭亮苦惱不已。在機緣巧合的情況下，他將目光投向了海外——加州舊金山。他通過電話聯絡舊金山音樂學院（SFCM），並通過舊金山台北姐妹市委員會和各界的努力支持，最終把音樂節搬來了舊金山灣區。

林昭亮說，今年音樂節結束的那個周六下午，心情真的一下子輕鬆了許多，似乎終於可以放下肩膀上的重擔了。他說，前後兩個月的緊張的準備工作，除了音樂上的磋商，還有許多行政事務，令他幾乎無法放鬆。然而看到一切都有序地進行之後，直到最後的圓滿收官，他終於舒了一口氣。

「無論是音樂家還是學生們，都是要給聽眾一個最好的表現。」林昭亮說，自己對於史丹福大學的演出、以及隨後的兩場在舊金山的演出，都感到很滿意、很高興。他也特別感謝姐妹市委員會的徐大麟博士，強調「沒有徐博士，沒有各界的音樂愛好者，這件事情是做不成的。」

教學是台北音樂節的重點。今年的音樂節邀請了眾多的大師，與來自全球各地的學生一起參與合作演出。老師和學生們一起排練，準備音樂節目，同台一起表演。

林昭亮強調，老師的經驗和成就，加上年輕音樂家的活力與熱情，能夠碰撞出無限的火花與靈感。音樂節中，老師與學生之間的關係，也是亦師亦友，大師們更是言傳身教，把舞台上和人生中的經驗，都傳授給了學生。

「老師有時要有做老師的態度，學生們可以從他們身上多多了解專業的音樂詮釋和處理。」林昭亮說，但是在台下的時候，老師也都是蠻平易近人的，大家可以一起開玩笑，有比較輕鬆的一面。

在舊金山綵排的時候，指揮大師史拉特金（Leonard Slatkin）跟學生講，在謝幕站起來時，記得要笑一笑，因為有時候音樂家會非常嚴肅，笑容則可以感染很多台下的觀眾。許多學生也都銘記老師的教誨。

演出結束之後，史拉特金也對於本次台北音樂節的演出不吝溢美之詞。曾經參與上百場國際超一流水平的音樂演出的史拉特金，在演出台上也直言表示，本屆台北音樂節是他經歷過的最震撼（powerful）的演出。

林昭亮說，大師們的責任把每一場音樂會都做到最好，讓年輕音樂家感受到音樂帶給人的魅力，這是音樂家的責任，也能夠讓年輕一輩受到這種舞台上的熏陶和感染，這種影響是一輩子的。

圓滿落幕 展望未來

三場演出，場場精彩。音樂節的圓滿落幕，也成為雙城友誼歷史上的一個不期而遇的美麗「意外」。

「音樂的創造過程雖然非常辛苦，但是也充滿了樂趣，」林昭亮回顧這過去兩周的努力時說。他希望下一年音樂節能夠回到台北，但是未來音樂節在海外演出合作都有可能性。

林昭亮的太太何瑞燕也是全程協助音樂節的得力助手。她說，過去一年，音樂界很少有這樣的公開的演出機會，無論是對於指揮家還是管弦樂的演奏者，令不少年輕音樂家都感到迷茫。然而，在經歷了這一次的音樂節之後，大師們給予年輕學生的鼓舞，能夠起到積極正面的作用，讓他們知道，音樂依然有前途，音樂依然可以為每一個人帶來獨一無二的美好感觸。

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