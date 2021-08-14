乾旱預警有效果 聖縣用水量下降

安德森水庫（Anderson Dam）的水位處於歷史最低位。（Bay City News）

距離聖克拉拉縣供水局發布該縣進入緊急缺水狀態已經過去兩個月了，根據最新的數據顯示，居民的用水量正在下降。當地供水局的官員表示，居民正在響應節水的號召。

聖克拉拉谷水利局於6月9日發布了乾旱預警，並強制要求當地水零售商 較去年同期減少15%的水用量。資深水資源專家比喬爾（Neeta Bijoor）表示，自宣布乾旱預警以來的三周數據顯示，旱情處於下降趨勢。

「從報告中很高興的看到，我們的總用水量正在減少，這是一個很大的進展。」比喬爾說。2021年5月，供水局客戶的用水量比2019年增加了9%，而到了6月底，這一數據基本於2019年6月的數據持平。

比喬爾預測到，到了本月底，我們就能更清晰得判斷15%的節水令是否能夠實現。為了達到這個減排目標，聖克拉拉縣15個城市中的10個都通過了類似的緊急減少用水計畫，主要針對灌溉用水進行了規範，限制每周在特定的時間內灌溉兩天。

與水利局的節水計畫不同的是，市和縣政府可以動用執法力量約束居民遵守節水令。水利局發言人凱勒（Matt Keller）說：「在這裡，每天給草坪澆五次、六次水並不罕見。即便你能夠減少一半的用水量，你都為節水計畫做出了很大的貢獻。」他說，即使居民減少50%的灌溉用水，不減少淋浴或使用其他節水設備，15%的節水目標也很容易達到。這都是因為戶外用水占聖克拉拉縣總用水量的一半以上。

其他數據也在表明，居民正高度關注乾旱情況，並積極響應供水局的節水計畫和激勵措施。網上購物平台統計，在7月份共收到800多份節水設備的訂單，居民的水情投訴也在7月增加到200多起，比去年同期高出8倍。然而，水利局人員仍然警告說：「如果用水量不繼續減少，將不得不採取更嚴格的節水措施，來達到減排15%的目標。」

水利局營運長貝克（Aaron Baker）表示：「我們的工作 重心放在了明年可能的用水量上。為了擺脫現在的乾旱，需要用更多的水資源補充沙士達（Shasta）水庫和奧洛維爾水庫，那將是一個巨大的數字。」

凱勒承認，現在執行的節水計畫的效果需要幾個月後才能看到，但他強調，為了避免更嚴重的環境後果，現在的行動是必須的。長期乾旱會導致水庫、地下水乾枯，並引起地面下沉。最壞的情況下，沉降可能導致地下基礎設施受損，以及道路、橋樑和建築物受損。