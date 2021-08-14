「愛無界 台灣精品」 全球徵創意

中華民國經濟部國際貿易局11日舉辦「愛無界 台灣 精品（Sharing is Caring）」全球公益活動國際記者會，並宣布於9月1日正式啟動該活動。歡迎全球民眾發揮創意與巧思提案，「從台灣出發加入全球善意循環的力量，一個想法，一個分享，讓愛無遠弗屆。」

經濟部國際貿易局介紹，「愛無界 台灣精品」是以社會關懷及環境保護為主題，結合企業社會公益（ESG），希望廣徵全球民眾創意提案，運用台灣精品及服務，提出解決方案。提案會在提案國當地執行，具體幫助當地環境及社會，傳達台灣企業與政府對環境永續及社會責任的重視與積極參與的態度。貿易局將自全球提案中評選出三個最佳提案，提案人可獲得1萬美元獎金，每案有15萬美元的執行費用，讓好的想法實際落實。

經濟部國際貿易局局長江文若在記者會中，以廣為人知的瑞典 少女格蕾塔·桑柏格，從小就關心氣候變遷 為例，最初憑著一個單純想法，從地方報紙的徵文比賽中發酵，隨著眾人分享理念，讓全世界正視氣候暖化問題。還有在台東默默行善的陳樹菊女士，捐出賣菜所得蓋圖書館、救助急難，她們共同的理念就是盡一己之力來改變社會，讓世界更美好。

貿易局介紹，這次活動在短短的勸募期間就有29家台灣精品企業贊助支持，參與企業不乏國內上市知名公司，更有許多是中小企業，涵括醫療照護、智慧機械、運輸金屬、電子資通訊及運動居家等領域，顯見台灣企業對ESG的重視與投入。

「Sharing is Caring」從台灣出發加入全球善意循環的力量，「一個想法，一個分享，讓愛無遠弗屆」，歡迎民眾踴躍提案。提案報名自9月1日起至10月31日止，詳情可上網：https://share-care.taiwanexcellence.org。