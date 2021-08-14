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李維體育場 舊金山49人周六迎戰堪薩斯城酋長

記者王子涵、李榮／聖荷西報導
李維運動場將在本周六迎來疫情後第一場NFL季前賽的比賽。（灣區城市新聞社）
李維運動場將在本周六迎來疫情後第一場NFL季前賽的比賽。（灣區城市新聞社）

周六，舊金山49人隊在聖克拉拉李維體育場（Levi's Stadium）迎戰堪薩斯城酋長隊，這是球隊今年的第一場季前賽。

由於當時聖克拉拉縣的衛生條令禁止接觸性的體育運動，球隊上賽季的最後三場比賽未能在主場進行，而被迫飛往亞利桑那州進行。球隊正計畫全力投入舉辦今年季前賽的第一場比賽，歡迎灣區球迷。根據球隊工作人員稱，到達現場的球迷不需要接種疫苗或出示Covid陰性證明，但需要在球場內部佩戴口罩

李維運動場是全美第一個無現金運動場，球迷可以在手機上完成觀賽所需的所有服務，包括購買球票、停車證、食物等，球場內只接受銀行卡和移動支付。

停車場將於比賽日下午兩點開放，聖克拉拉縣公共交通部門會向密爾比達交通站至山景城交通站方向每10分鐘發出一輛大巴來滿足球迷的乘車需求。

舊金山49人在今年的選秀大會上抽中探花簽，選了來自北達科塔州立大學的四分衛蘭斯（Trey Lance）。這場比賽有可能是蘭斯在NFL賽場上的首戰。球隊教練沙納漢（Kyle Shanahan）表示，蘭斯有可能會領銜進攻二陣在上半場打出30檔進攻。

在周六的比賽後，舊金山49人還會繼續打兩場季前賽，一場是在8月22日迎戰洛杉磯閃電隊，最後一場是在8月29日在主場迎戰拉斯維加斯突襲者隊。常規賽將在兩場客場比賽後，在9月26日主場揭幕戰對陣綠灣包裝工隊。

舊金山 足球 口罩

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