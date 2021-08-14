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聖荷西爆槍戰 13歲男童喪命

記者王子涵、李榮／聖荷西報導
該案件為聖荷西市今年第24起兇殺案。（電視截圖)
該案件為聖荷西市今年第24起兇殺案。（電視截圖)

警方表示，聖荷西日前發生一場槍擊案。一輛車上的幾個人包括有一男童，和一住宅內的人交火，之後迅速逃走。但在不遠處再次停車，與屋內人員再次交火。男童在槍戰中受傷，被送到當地醫院後，因槍傷過重死亡。

警方尚未確認導致男童死亡的槍傷是來自屋內人員還是同車人員。聖克拉拉縣法醫辦公室尚未對男童的情況發表聲明。

一位住在案發現場附近的居民表示，當時一男童下車，手握一支棒球棒，並將停靠在driveway的卡車玻璃擊碎，然後逃走。「我以為事情就這麼結束了，然而當他們正要離開時，我看到有人向他們開槍。當時的槍聲太多了，不過我肯定車上的人也開槍了。」

居民表示，案發所在地離James Lick高中只有幾個街區。居住在那棟房子裡的主人已經在這裡居住兩年了，「我經常看到不同的人進出他們的房子，不過從來沒有發生過任何暴力事件，直到周三。」這名居民並不知道這起案件的死者是一位13歲的兒童，直到他看到媒體的報導。「這太糟糕了，一名13歲的兒童為什麼會和那群人混在一起？」

這起死亡案件也成了聖荷西市今年第24起兇殺案。而在2020年同期，有22起件兇殺案發生。

聖荷西 槍擊

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