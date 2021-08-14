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聖縣出手 擴大土狼谷保護區

記者江碩涵／灣區報導
占地60英畝的Tilton Ranch Complex有歷史代表性，更對土地保育具有重大意義。（照片：聖他克拉拉谷開放空間管理局提供）
占地60英畝的Tilton Ranch Complex有歷史代表性，更對土地保育具有重大意義。（照片：聖他克拉拉谷開放空間管理局提供）

聖他克拉拉谷開放空間管理局與半島開放空間信託合作，本月9日以500萬美元完成收購歷史悠久、占地60英畝的Tilton Ranch Complex住宅及營運中的建築物，此項交易不僅具有歷史代表性，更對土地保育具有重大意義。

參與此次合作的其他機構包括聖他克拉拉縣公園和娛樂局（Santa Clara County Parks and Recreation Department）及聖他克拉拉谷棲地署（Santa Clara Valley Habitat Agency），為了擴大受保護的土地面積，這些機構已於2020年10月收購1861英畝的Tilton Ranch。

管理局表示，之前才在半島開放空間信託支持下，收購土狼谷開放空間保育區附近20英畝農業用地，使得土狼谷及其周邊受保護的大自然和耕地，增加至逾7800英畝。

其中，傳承五代的Tilton Ranch Complex由來自吉爾洛的牧場主Howard Tilton於1917年開業至今，主要經營養牛畜牧業。管理局總經理 Andrea Mackenzie表示，Tilton Ranch由同一個家族經營傳承103年，有其他人對Tilton Ranch Complex出了具競爭性的價格，非常感謝牧場業主，願意支持永久保護牧場土地，將土地出售給管理局。

Tilton Ranch Complex將維持農業經營，並在周圍提供休閒步道、農業和環境教育資源，使民眾與這片土地有著更緊密的連結，有機會了解該地區的文化及歷史。牧場坐落在許多印地安部落的祖傳土地上，包括Muwekma Ohlon部落和Amah Mutsun部落，數千年來，這些部落持續管理著這片土地，現在也依舊居住在這個地區。

Tilton Ranch土地正式轉移至管理局後，土狼谷開放空間保護區的面積將從348英畝擴大至3000英畝。

管理局將於2021年秋季推出「土狼谷保護區總體規畫」，各年齡、身分和背景的居民都有機會協助建立景觀地區的未來，規畫並將整合各社區共同應對氣候變化，為土狼谷打造更綠化且美好的未來。管理局將於9月16日舉辦「探索土狼谷」網路教育系列研討會，有興趣的民眾可至網站bit.ly/coyotevalleywebinar參考更多資訊。

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