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疫苗接種卡 灣區各大學聘專家「抓假」

編譯組／灣區13日電
灣區各大學加強查驗學生接種紀錄。柏克萊加大已有超過80%教職員與學生上載疫苗卡。(美聯社)
灣區各大學加強查驗學生接種紀錄。柏克萊加大已有超過80%教職員與學生上載疫苗卡。(美聯社)

全美許多學生與教職員必須上載其新冠疫苗接種證明，以符合今秋在校園面對面學習的要求。各大學表示，他們正加強查驗學生接種紀錄，不過，大部分情況僅能仰賴「榮譽制度」，期望這些疫苗卡是真實的。

舊金山餐廳、健身房、電影院與其他室內場所，8月20日將開始成為全美第一個要求提供疫苗接種證明的主要城市。疫苗接種證明的真偽，也須取決業主與顧客是否誠實。一名納帕婦女上個月因為發放造假疫苗卡，成為美國第一個被聯邦起訴者，可能被判入獄多年。聯邦調查局與加州總檢察長皆發出警告，使用或分發虛假疫苗接種卡具危險性。

隨著全球提供造假疫苗證明的數量大增，部分加州校園，包括舊金山州立大學已聘請專家仔細檢查每張卡是否有不妥內容跡象。史丹福大學由於無法確定校園裡每個人是否都接種過疫苗，因此要求每周對所有人進行新冠測試，洛杉磯加大也施行此法。目前尚未有學校可將疫苗卡與加州免疫資料庫進行對照，因會將加州以外的人排除在外，成本也相當高。

柏克萊加大將於8月23日復課，已有超過80%教職員與學生上載疫苗卡。加州大學十個校區、加州州立大學23個校區、史丹福大學與其他許多學校，包括加州110家社區學院中的20多個校園，要求師生接種疫苗、才可參加面對面教學、使用校園健身房及參與活動。

教職員與學生表示，他們擔心其他人是否接種疫苗，但也知道部分人有動機作假疫苗證明，藉此獲得已接種疫苗者才可獲得的福利，並避免因宗教或醫療豁免未接種疫苗，而需接受頻繁新冠測試。隨著Delta變種病毒盛行，未接種疫苗感染人數激增，一些已接種疫苗者也受到影響。

史丹福大學發言人表示，校方正在審查所有疫苗文件，以確認其真實性。此外，學校也採取其他特殊措施，來保持低確診數。除了在室內與大型活動強制佩戴口罩外，校方也於11日宣布，住在史大宿舍或在校園學習的學生，必須每周接受新冠測試，即使他們已接種疫苗。史丹福大學是全美少數幾個強制對所有師生進行檢測的學校之一。

疫苗 加州大學 史丹福大學

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