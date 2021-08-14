專家：Delta恐讓戶外染疫機率大增

專家認為，Delta變種病毒或許提高了在戶外染疫的機率。（Getty Images）

在整個新冠疫情期間，衛生專家在談到病毒傳播時，通常會表示戶外比室內安全。然而，高傳染性Delta變種病毒 卻使衛生專家的看法有所改變，尤其是在最近美國多個地區大型戶外活動爆發集體感染之後，包括俄勒岡州和密西根州舉辦的音樂節。

究竟新冠病毒感染風險改變了多少？灣區衛生專家表示，戶外的感染風險現在可能比之前的疫情期要高，他們提出了一些警告。

舊金山加大流行病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，Delta變種病毒在被感染者身上製造的病毒顆粒比其他新冠病毒株要多得多。聯邦疾病防治中心（CDC）也指出，感染Delta變種病毒的已接種疫苗 者攜帶的病毒數量與未接種疫苗者一樣多。不過，研究人員還不確定，這個現象是否會影響病毒在戶外的傳播方式。

陳子平說，在Delta病毒 出現之前，科學家收集到的證據表明，戶外的病毒傳播風險比室內低20倍。根據Delta病毒傳染性是原始新冠病毒的兩倍，可以把在戶外感染Delta病毒的風險想成比室內低10倍。但陳子平表示，事實有時並非這麼簡單。

陳子平表示，有些病毒的傳播發生在戶外和室內混合的環境中，例如派對，因此很難將兩者做區分。另外還有一個更大的決定因素是人們的行為。

陳子平說：「對我來說，病毒傳播與戶外或室內無關，歸根究底，是有沒有曝露在病毒之中的問題。生活中的一切都有持續存在的風險，戶外的風險通常會低很多，但人們有可能在典型的戶外環境中做一些與他人不同或風險較大的事。」

陳子平舉例，如果你是Costco店裡唯一的顧客，你感染到病毒的風險就會低於在戶外和一個你不知道他是否已接種疫苗的人見面或參加高風險戶外活動，例如大家都不戴口罩的音樂節。

在衡量戶外傳播風險時，專家認為，應該考慮到會與你接觸者的疫苗接種狀況、戶外空間人群密度、人與人之間距離和是否有戴口罩等。