安全防疫 東華醫院熱線幫您解惑

來自中華慈善總會和金山公共衛生局的官員，與東華醫院官員一起討論應對疫情問題。 （記者李怡／攝影）

東華醫院於8月13日星期五與中華慈善總會(CCBA)和舊金山 公共衛生局(DPH)合作，公開發表最新COVID-19趨勢並向社區提供安全建議。駐美中華總會館總董余健全、東華醫院行政總裁張建清、公共衛生部官員吳毅、林偉浩，和華埠 衛生局分局長白乾榮等出席會議。

東華醫院主管和公衛局官員討論了最近因Delta變異引起的新冠陽性病例和住院人數激增情形，敦促社區接種疫苗 以減緩傳播並預防嚴重疾病和死亡。

「自疫情開始以來，東華醫院與合作夥伴密切合作，通過提供強大的檢測、疫苗接種和護理服務來保護社區」，東華醫院行政總裁張建清表示，「由於具有高度傳染性的Delta變體肆虐，我們與COVID-19的鬥爭並未結束。值得慶幸的是，我們有疫苗，可以非常有效地預防因COVID-19導致的住院和死亡。」張建清呼籲，如果人們尚未接種疫苗，請接種疫苗，以保護自己和家人免受病毒的影響，減少COVID-19傳播的最佳方法是接種疫苗。」

舊金山市要求，下周五開始，顧客和員工都要提供疫苗接種證明，例如酒吧、餐館、俱樂部和所有1000人或以上的大型室內活動。張建清說，過去的一年對每個人來說都是艱難的一年，尤其是對企業而言。我們希望確保我們的經濟能夠再次蓬勃發展，確保我們的居民和遊客安全。每個符合條件的人都應盡快接種疫苗，以便我們盡快戰勝這一流行病。

張建清表示，「我很自豪，通過東華醫院及其合作夥伴的努力，華埠在大流行期間仍然是舊金山最安全的社區之一。東華醫院仍然致力於維護社區安全，並與中華慈善總會和舊金山公共衛生局等組織合作，確保我們的社區能夠獲得準確、及時的信息和檢測與疫苗接種服務」。

目前，金山華埠社區民眾仍然可以輕鬆地在東華醫院獲得疫苗接種和檢測服務，醫院還有專門的COVID-19熱線可以解決任何問題或疑慮，鼓勵每個人訪問和使用這些資源，這將有助於減輕病毒對社區的影響。東華醫院新冠病毒諮詢熱線 628-228-2828。