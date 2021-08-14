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富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

疫苗接種證明不見了 幾個步驟趕快補回來

記者李怡／舊金山報導
在您拿到疫苗卡之後，最好拍照片保存在手機裡，以防丢失。（記者李怡／攝影）
在您拿到疫苗卡之後，最好拍照片保存在手機裡，以防丢失。（記者李怡／攝影）

隨著灣區加州愈來愈多的企業、公共和私人雇主，要求員工提供疫苗接種證明，舊金山市也率先提出室內活動需要出示疫苗完全接種證明的要求。但是如果證明卡丟了，應該怎麼辦呢？

丟失不是就沒有希望了，您可以採取幾個步驟來獲得更新的疫苗卡。

首先，在您拿到疫苗卡之後，最好拍照片保存在手機裡以防萬一。如果您想將其保密，在iPhone上，您可以將照片放入隱藏文件夾，只需點擊共享按鈕，然後點擊「隱藏」。要稍後查找，請點按「相冊」，然後向下滾動到「實用程序」。在那裡，您會看到一個名為「隱藏」的文件夾，這是您的照片所在的位置。

如果您的疫苗接種卡丟失了，您應該做的第一件事就是致電接種疫苗的地方，例如CVS、您的醫療保健提供者或縣衛生部門。他們應該能夠幫您獲得一份新副本。

如果您在兩個不同的地方接種了兩劑疫苗，請先嘗試聯繫接種第二劑疫苗的地方，他們或許有您接種兩劑疫苗的信息。如果您能記住接種的日子並準備好身分證明，可能會更快捷。

您還可以通過州衛生部門索取您的紀錄。他們可以為您提供一份完整的免疫紀錄副本，其中應包括COVID-19疫苗。您可以通過800-578-7889、[email protected]或在免疫網頁上聯繫加州衛生部門的免疫接種部門。如果您有了數字疫苗紀錄，它也可以作為疫苗接種的證明。

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