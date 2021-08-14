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河南暴雨成災 灣區僑界善款傳愛

記者李怡／舊金山報導
灣區中國賑災委員會、華商總會會長孫志雄（左三），海外炎黃文化傳承基金會主席張麗莉（左四）手持善款支票。（記者李怡／攝影）
灣區中國賑災委員會、華商總會會長孫志雄（左三），海外炎黃文化傳承基金會主席張麗莉（左四）手持善款支票。（記者李怡／攝影）

河南暴雨引發洪災，海外僑胞捐贈表關心。舊金山灣區僑界聯合灣區的河南社團，一起募集9萬元善款，援助河南省洪災災民重建家園。

灣區四大河南社團（美西河南商會、北加州河南同鄉聯誼會、美國加州河南促進會、海外炎黃文化傳承基金會）聯手灣區中國賑災委員會、華商總會以及各大僑團一起，還有很多老僑新僑社團（北京同鄉會、翰林教育基金會、東北同鄉會）積極參與募捐活動並慷慨解囊。自7月17日以來，幫助河南同胞共籌集善款金額9萬元。

本次籌集的善款，會遵照河南省僑聯提供的信息，捐款到中國華僑基金會的專款專用帳戶，善款意向捐給受災的周口和新鄉農民。美國加州河南促進會、海外炎黃文化傳承基金會主席張麗莉說道，「這兩個地區是為了保護鄭州，洩洪而受到的災難，農民朋友們保家衛國義無反顧，自家糧田受淹無怨無悔，這個捐款應該給他們，重建家園。」

張麗莉感謝舊金山灣區僑胞們的愛心，也代表家鄉河南受災的人民，在此深深的表示感謝。她說道，「疫情期間生意不是很好的情況下，同根同祖血濃於水，大家積極踴躍捐款，不管金額多數，都是滿滿的愛心。」

華商總會的新任會長孫志雄說，能夠為河南救災助力，幫助災民渡過難關，也是孫志雄上任華商總會會長之後意義重大的一個活動。因此他覺得，為募捐奔走付出非常值得。

華商總會前會長張福明、僑界和社團代表出席了本次會議。他們為本次募捐活動取得的豐碩成果感到欣慰。希望募捐款項可以切實的幫助到受災的民眾，為災民重建家園貢獻到應有的力量。

河南 灣區 加州

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